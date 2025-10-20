Глобиха солено Ред Бул след победата на Верстапен в Остин

Отборът на Ред Бул беше глобен много солено от стюардите на Гран При на САЩ след победата на Макс Верстапен на „Пистата на Америките“ късно снощи.

Причината за тази парична санкция е нарушение, което член на екипа на Биковете е извършил още преди старта на надпреварата в Остин. Тогава той се е върнал на старт-финалната права след началото на загряващата обиколка, игнорирайки явна инструкция на един от маршалите.

От Ред Бул опитаха да обяснят, че техният служител не е чул тази инструкция, но този аргумент не беше приет от комисарите. Затова те наложиха санкция от 50 000 евро на Биковете, като половината от тази сума е условна до края на сезона.

Maximum points from Max in Austin! ✅



He secures 33 points out of a possible 33 points from our Sprint weekend 🤩#F1 #USGP pic.twitter.com/YBK7X1SqxV — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

А според информация на racingnews365.com причината този служител на Ред Бул да се върне на старт-финалната права е неговото желание да отстрани маркер, който от Макларън са били поставили на стената на боксовете. Той е имал за цел на улесни Ландо Норис при неговото позициониране на стартовата решетка в края на загряващата обиколка.

Снимки: Gettyimages