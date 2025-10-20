Популярни
Глобиха солено Ред Бул след победата на Верстапен в Остин

  • 20 окт 2025 | 10:17
  • 8799
  • 1

Отборът на Ред Бул беше глобен много солено от стюардите на Гран При на САЩ след победата на Макс Верстапен на „Пистата на Америките“ късно снощи.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Причината за тази парична санкция е нарушение, което член на екипа на Биковете е извършил още преди старта на надпреварата в Остин. Тогава той се е върнал на старт-финалната права след началото на загряващата обиколка, игнорирайки явна инструкция на един от маршалите.

От Ред Бул опитаха да обяснят, че техният служител не е чул тази инструкция, но този аргумент не беше приет от комисарите. Затова те наложиха санкция от 50 000 евро на Биковете, като половината от тази сума е условна до края на сезона.

А според информация на racingnews365.com причината този служител на Ред Бул да се върне на старт-финалната права е неговото желание да отстрани маркер, който от Макларън са били поставили на стената на боксовете. Той е имал за цел на улесни Ландо Норис при неговото позициониране на стартовата решетка в края на загряващата обиколка.

Снимки: Gettyimages

