Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

  • 21 окт 2025 | 14:40
  • 4251
  • 1

Сигурно сте прочели, че Ред Бул бяха глобени с 50 000 евро след Гран При на САЩ, като половината от сумата е условна. Причината е връщането на механик на стартовата решетка след началото на загряващата обиколка, въпреки опитите на маршалите да не го допуснат.

Защо обаче механикът е тръгнал да се връща към стартовата решетка? Както се оказа, за да свали от бетонната стена лентата, залепена там от механиците на Ландо Норис, за да се ориентира той къде точно да спре в неговата си клетка на стартовата решетка.

Макс Верстапен и Ландо Норис стартираха от първа редица в Остин и се предполагаше, че британецът ще е основната заплаха за световния шампион в хода на състезанието.

Глобиха солено Ред Бул след победата на Верстапен в Остин
Глобиха солено Ред Бул след победата на Верстапен в Остин

За каква лента става въпрос обаче? Парче широк сив гафер, залепен на стената на бокса и по който Норис се ориентира къде точно да спре на стартовата решетка. Гледната точка на пилотите в болидите е много ниска и те трудно виждат дали гумите им са вътре в ограниченията на стартовата им позиция. ФИА използва и една дебела жълта линия, която указва къде точно трябва да стъпят предните гуми на болида, за да е сигурен пилотът, че е точно на позицията си. Но някои пилоти трудно виждат и нея и затова Норис и екипът му използват допълнителен маркер като лентата на стената на боксовете.

Маркерите се използват от поколения пилоти, без значение дали става въпрос за писта, рали или планинско. Основно преди важни завои, като предимно става въпрос за маркери с боя на мантинела, дървета, големи камъни и т.н. Като стигнат до тях, те знаят, че трябва да завиват, да спират по-агресивно, да подават газ и т.н., всеки си влага собствен смисъл в тези знаци. И за него са много важни, като те могат дадат разликата между силното минаване на един завой или загубата на време там.

В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025
В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

След тази уговорка трябва да кажем, че както поставянето, така и премахването на маркерите от стената до стартовата решетка във Формула 1 не е нарушение на правилата. Ред Бул са глобени заради връщането на механика, когато това вече е било забранено. Но премахването на маркер на друг пилот се приема като крайно неспортсменско действие и не се практикува дори и на много по-ниски нива в моторните спортове, да не говорим за Формула 1. Не е забранено, просто е неспортсменско.

Идеята на Ред Бул е била да смутят Норис в секундите преди старта, когато той се върне на стартовата решетка и открие, че маркерът му го няма, което няма да се отрази добре на позиционирането на колата му на позицията. И също така, ФИА е предвидила, че нарушаването на принципите на спортсменство може да доведе до наказания, но от Макларън едва ли ще търсят санкция за това неспортсменско и непрофесионално действие от страна на Ред Бул.

Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?
Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Сескс обясни за скрития коз на М-Спорт в Саудитска Арабия

Сескс обясни за скрития коз на М-Спорт в Саудитска Арабия

  • 20 окт 2025 | 21:35
  • 991
  • 0
Навигаторът на Рованпера коментира битката за титлата

Навигаторът на Рованпера коментира битката за титлата

  • 20 окт 2025 | 20:39
  • 1749
  • 0
Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро

Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро

  • 20 окт 2025 | 19:37
  • 1677
  • 0
В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

  • 20 окт 2025 | 18:59
  • 1752
  • 2
Първа победа за Александър Томов в рали шампионата на Румъния

Първа победа за Александър Томов в рали шампионата на Румъния

  • 20 окт 2025 | 18:09
  • 8164
  • 0
Верстапен ще пропусне откриващата тренировка в Мексико този петък

Верстапен ще пропусне откриващата тренировка в Мексико този петък

  • 20 окт 2025 | 17:46
  • 4732
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 22172
  • 38
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 5454
  • 2
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 5776
  • 1
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 12097
  • 1
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 18056
  • 34
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458989
  • 16