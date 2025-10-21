Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

Сигурно сте прочели, че Ред Бул бяха глобени с 50 000 евро след Гран При на САЩ, като половината от сумата е условна. Причината е връщането на механик на стартовата решетка след началото на загряващата обиколка, въпреки опитите на маршалите да не го допуснат.

Защо обаче механикът е тръгнал да се връща към стартовата решетка? Както се оказа, за да свали от бетонната стена лентата, залепена там от механиците на Ландо Норис, за да се ориентира той къде точно да спре в неговата си клетка на стартовата решетка.

Red Bull were fined €50,000 in Austin because one of their mechanics re-entered the track during the formation lap to try and remove Lando Norris' reference tape for his grid spot 👀 pic.twitter.com/yAfATjOUzD — Autosport (@autosport) October 20, 2025

Макс Верстапен и Ландо Норис стартираха от първа редица в Остин и се предполагаше, че британецът ще е основната заплаха за световния шампион в хода на състезанието.

За каква лента става въпрос обаче? Парче широк сив гафер, залепен на стената на бокса и по който Норис се ориентира къде точно да спре на стартовата решетка. Гледната точка на пилотите в болидите е много ниска и те трудно виждат дали гумите им са вътре в ограниченията на стартовата им позиция. ФИА използва и една дебела жълта линия, която указва къде точно трябва да стъпят предните гуми на болида, за да е сигурен пилотът, че е точно на позицията си. Но някои пилоти трудно виждат и нея и затова Норис и екипът му използват допълнителен маркер като лентата на стената на боксовете.

Маркерите се използват от поколения пилоти, без значение дали става въпрос за писта, рали или планинско. Основно преди важни завои, като предимно става въпрос за маркери с боя на мантинела, дървета, големи камъни и т.н. Като стигнат до тях, те знаят, че трябва да завиват, да спират по-агресивно, да подават газ и т.н., всеки си влага собствен смисъл в тези знаци. И за него са много важни, като те могат дадат разликата между силното минаване на един завой или загубата на време там.

След тази уговорка трябва да кажем, че както поставянето, така и премахването на маркерите от стената до стартовата решетка във Формула 1 не е нарушение на правилата. Ред Бул са глобени заради връщането на механика, когато това вече е било забранено. Но премахването на маркер на друг пилот се приема като крайно неспортсменско действие и не се практикува дори и на много по-ниски нива в моторните спортове, да не говорим за Формула 1. Не е забранено, просто е неспортсменско.

LMAOOOO THIS IS PROPER FORMULA 1 😭😭



Red Bull were fined €50,000 in Austin because one of their mechanics re-entered the track during the formation lap to try and REMOVE Lando Norris' reference tape for his grid position 🤣



The game is back pic.twitter.com/4jMBfppzyS — Formula God (@formula1god) October 20, 2025

Идеята на Ред Бул е била да смутят Норис в секундите преди старта, когато той се върне на стартовата решетка и открие, че маркерът му го няма, което няма да се отрази добре на позиционирането на колата му на позицията. И също така, ФИА е предвидила, че нарушаването на принципите на спортсменство може да доведе до наказания, но от Макларън едва ли ще търсят санкция за това неспортсменско и непрофесионално действие от страна на Ред Бул.

