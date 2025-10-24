Венцеслав Иванов: Бдин винаги е много трудно препятствие

Утре Ком (Берковица) играе с Бдин във Видин. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига.

„Бдин е утвърден клуб в българския футбол. Независимо от моментното състояние на отбора му, винаги е трудно препятствие. Последното доказателство е победата му над Етър в турнира за купата на България. Предстоящият ни двубой във Видин е много сериозен тест за нас. Не сме притеснени, но се настройваме за изключително тежък мач. Надявам се да се представим добре и резултата да е такъв за нас“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.