Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ком (Берковица)
  3. Венцеслав Иванов: Бдин винаги е много трудно препятствие

Венцеслав Иванов: Бдин винаги е много трудно препятствие

  • 24 окт 2025 | 08:07
  • 317
  • 0
Венцеслав Иванов: Бдин винаги е много трудно препятствие

Утре Ком (Берковица) играе с Бдин във Видин. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига.

Бдин е утвърден клуб в българския футбол. Независимо от моментното състояние на отбора му, винаги е трудно препятствие. Последното доказателство е победата му над Етър в турнира за купата на България. Предстоящият ни двубой във Видин е много сериозен тест за нас. Не сме притеснени, но се настройваме за изключително тежък мач. Надявам се да се представим добре и резултата да е такъв за нас“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

  • 24 окт 2025 | 00:33
  • 919
  • 2
Вердон: Не сме в дупка

Вердон: Не сме в дупка

  • 24 окт 2025 | 00:27
  • 925
  • 2
Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

  • 24 окт 2025 | 00:23
  • 3844
  • 6
Алмейда: Головете идват от грешки

Алмейда: Головете идват от грешки

  • 24 окт 2025 | 00:15
  • 1165
  • 0
Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 71408
  • 115
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 31270
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 71408
  • 115
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 1837
  • 4
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 2367
  • 1
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 8054
  • 0
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 1086
  • 1
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 14505
  • 3