Ком бие в Полски Тръмбеш

Ком (Берковица) победи Янтра с 4:2 в Полски Тръмбеш. Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига. Кошмарно първо полувреме за домакините. Грешките им бяха безмилостно наказани от съперника. След центриране на Ангел Цолов, Митко Панов откри с глава, само 180 секунди след първия съдийски сигнал. Той удвои в след подаване на Георги Цеков в 10-ата минута. В 30-ата пък Николай Джанков направи резултата категоричен. Десетина по-късно, Николай Христов вкара дузпа – 0:4. Явор Генчев намали в началото на втората част. Любомир Генчев реализира от дузпа в 71-ата минута за окончателното 2:4.