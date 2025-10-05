Ком с изразителен успех

Ком (Берковица) надигра у дома едноименния тим на Павликени. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Домакините взеха категорична преднина за половин час. Иво Иванов им даде преднина с гол от фаул в 5-ата минута. В 30-ата, комбинация между Мариян Огнянов и Георги Цеков завърши с гол на Николай Джанков. Той вкара и третия, възползвайки се от подаване на Цеков в 39-ата минута. Цеков пък се разписа в началото на второто полувреме, след подаване на Огнянов. Накрая бомбен шут изпрати топката в гредата на Ком и притичания Ивайло Велчев, реализира почетното попадение за гостите.