Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ком (Берковица)
  3. Ком с изразителен успех

Ком с изразителен успех

  • 5 окт 2025 | 00:29
  • 202
  • 0
Ком с изразителен успех

Ком (Берковица) надигра у дома едноименния тим на Павликени. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Домакините взеха категорична преднина за половин час. Иво Иванов им даде преднина с гол от фаул в 5-ата минута. В 30-ата, комбинация между Мариян Огнянов и Георги Цеков завърши с гол на Николай Джанков. Той вкара и третия, възползвайки се от подаване на Цеков в 39-ата минута. Цеков пък се разписа в началото на второто полувреме, след подаване на Огнянов. Накрая бомбен шут изпрати топката в гредата на Ком и притичания Ивайло Велчев, реализира почетното попадение за гостите.   

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очакван успех за Локо (Мездра)

Очакван успех за Локо (Мездра)

  • 4 окт 2025 | 21:56
  • 953
  • 0
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 99898
  • 178
Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 714
  • 0
Несебър подчини Марица (Милево)

Несебър подчини Марица (Милево)

  • 4 окт 2025 | 21:46
  • 690
  • 1
Хикс в Костинброд

Хикс в Костинброд

  • 4 окт 2025 | 21:32
  • 774
  • 1
Сливнишки герой спечели в Ботевград

Сливнишки герой спечели в Ботевград

  • 4 окт 2025 | 21:22
  • 623
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 99898
  • 178
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 27133
  • 12
Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

  • 4 окт 2025 | 23:56
  • 15643
  • 45
Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 5314
  • 6
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 29738
  • 48
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 28963
  • 13