Пета победа за Ком

Ком (Берковица) спечели у дома с 2:1 срещу едноименния тим на град Левски и записа пети успех от началото на сезона. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. Ивайло Тодоров даде преднина на домакините, десетина минути след началото. После вкара и Иво Иванов, но съдията не зачете попадението, отсъждайки нарушение срещу вратаря на Левски. В 70-ата минута Габриел Ганчев завърши контраатака на гостите с гол. Десетина минути преди края Цветко Иванов центрира и Пламен Ненов реализира с глава за окончателното 2:1. Още положения за гол създадоха футболистите на Ком.