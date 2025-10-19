Популярни
Пета победа за Ком

  • 19 окт 2025 | 00:08
  • 156
  • 0
Пета победа за Ком

Ком (Берковица) спечели у дома с 2:1 срещу едноименния тим на град Левски и записа пети успех от началото на сезона. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. Ивайло Тодоров даде преднина на домакините, десетина минути след началото. После вкара и Иво Иванов, но съдията не зачете попадението, отсъждайки нарушение срещу вратаря на Левски. В 70-ата минута Габриел Ганчев завърши контраатака на гостите с гол. Десетина минути преди края Цветко Иванов центрира и Пламен Ненов реализира с глава за окончателното 2:1. Още положения за гол създадоха футболистите на Ком.

