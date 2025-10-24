Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. СФК Раковски
  3. Валери Домовчийски: Прогресират

Валери Домовчийски: Прогресират

  • 24 окт 2025 | 07:31
  • 295
  • 0
Валери Домовчийски: Прогресират

Утре, СФК Раковски от едноименния град приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Постигнахме драматична победа в последния ни мач. Не се представихме по-лошо в предишните, но резултатите бяха негативни за нас. Очаквам, успеха в Димитровград да свали напрежението и футболистите ни да се подготвят спокойно за следващото трудно изпитание. Нефтохимик е млад, подготвен отбор, който бележи прогрес. Ще излезем да се надиграваме с него и да преследваме трите точки. Разчитаме на подкрепата на нашите фенове. Ние ще се раздадем на терена от първия до последния съдийски сигнал. Надявам се и резултата да е положителен“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

  • 24 окт 2025 | 00:33
  • 756
  • 1
Вердон: Не сме в дупка

Вердон: Не сме в дупка

  • 24 окт 2025 | 00:27
  • 783
  • 1
Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

  • 24 окт 2025 | 00:23
  • 3359
  • 3
Алмейда: Головете идват от грешки

Алмейда: Головете идват от грешки

  • 24 окт 2025 | 00:15
  • 993
  • 0
Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 61774
  • 97
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 29235
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 61774
  • 97
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 5649
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 710
  • 4
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 1264
  • 0
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 29235
  • 19
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 13278
  • 2