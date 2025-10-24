Валери Домовчийски: Прогресират

Утре, СФК Раковски от едноименния град приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Постигнахме драматична победа в последния ни мач. Не се представихме по-лошо в предишните, но резултатите бяха негативни за нас. Очаквам, успеха в Димитровград да свали напрежението и футболистите ни да се подготвят спокойно за следващото трудно изпитание. Нефтохимик е млад, подготвен отбор, който бележи прогрес. Ще излезем да се надиграваме с него и да преследваме трите точки. Разчитаме на подкрепата на нашите фенове. Ние ще се раздадем на терена от първия до последния съдийски сигнал. Надявам се и резултата да е положителен“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.