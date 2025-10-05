Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  Асеновец излъга СФК Раковски

Асеновец излъга СФК Раковски

  • 5 окт 2025 | 00:12
  • 248
  • 0
Асеновец излъга СФК Раковски

В Асеновград, местния Асеновец с наложи с 1:0 над СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана двуостър двубой, с положения за гол и пред двете врати. Началният четвърт час предложи много. Георги Георгиев и Филип Колев пропусна да вкарат за домакините. Последният свали топката в 10-ата минута и Макджералд Уоха вкара единствения гол в срещата. Веднага след това Георги Балджийски излезе срещу асеновградския страж, но пропусна. В оставащия половин час от първото полувреме Петър Атанасов уцели два пъти гредите на Асеновец. Секунди след почивката, Балджийски отново пропиля шанс за изравняване. Последва по една възможност за Колев и Макджералд Уоха. Ангел Димитров пък тресна гредата на Раковски. Нови два пропуска направи съотборника му Александър Карталов. Атанас Зехиров също уцели гредата на Раковски. По веднъж пък Макджералд Уоха и Георгиев пропуснаха да удвоят аванса на Асеновец. Накрая Петър Атанасов на два пъти от фаул подложи на изпитание вратаря на домакините.  

