СФК Раковски и Загорец завършиха наравно

2:2 приключиха СФК Раковски от едноименния град и Загорец (Нова Загора). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана оспорван двубой. Негов герой е вратаря на домакините Милко Баданов, който беше почти перфектен, въпреки двете попадения в мрежата му. Първото му полувреме беше равностойно. Георги Балджйски даде преднина на Раковски в 28-ата минута, когато завърши с гол бърза контраатака. След почивката гостите натиснаха. Мариян Тонев изравни от дузпа в 51-ата минута. В 57-ата напречната греда помогна на Баданов. Петър Атанасов наказа грешка на съперника за 2:1 в 63-ата минута. В 69-ата пък Пламен Иванов фиксира хикса – 2:2. Петър Атанасов тресна гредата в 78-ата минута. Пропилени бяха още положения за гол.