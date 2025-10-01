Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Загорец (Нова Загора)
  3. СФК Раковски и Загорец завършиха наравно

СФК Раковски и Загорец завършиха наравно

  • 1 окт 2025 | 19:04
  • 604
  • 0
СФК Раковски и Загорец завършиха наравно

2:2 приключиха СФК Раковски от едноименния град и Загорец (Нова Загора). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана оспорван двубой. Негов герой е вратаря на домакините Милко Баданов, който беше почти перфектен, въпреки двете попадения в мрежата му. Първото му полувреме беше равностойно. Георги Балджйски даде преднина на Раковски в 28-ата минута, когато завърши с гол бърза контраатака. След почивката гостите натиснаха. Мариян Тонев изравни от дузпа в 51-ата минута. В 57-ата напречната греда помогна на Баданов. Петър Атанасов наказа грешка на съперника за 2:1 в 63-ата минута. В 69-ата пък Пламен Иванов фиксира хикса – 2:2. Петър Атанасов тресна гредата в 78-ата минута. Пропилени бяха още положения за гол.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15921
  • 65
Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

  • 1 окт 2025 | 14:37
  • 1299
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 8-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 1 окт 2025 | 14:25
  • 1502
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17575
  • 13
ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Лудогорец

  • 1 окт 2025 | 13:31
  • 1688
  • 1
Косич се прехласна по Крушарски

Косич се прехласна по Крушарски

  • 1 окт 2025 | 13:23
  • 1689
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444857
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1898
  • 0
Съставите на Арсенал и Олимпиакос, Сака и Езе започват на пейката

Съставите на Арсенал и Олимпиакос, Сака и Езе започват на пейката

  • 1 окт 2025 | 21:02
  • 469
  • 0
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17886
  • 18
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3833
  • 0
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15921
  • 65