СФК Раковски обърна Димитровград в голов екшън

  • 19 окт 2025 | 00:00
  • 188
  • 0
СФК Раковски от едноименния град победи в Димитровград местния отбор с 4:3. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят започна с високо темпо. Съперниците се вкопчиха в битка за всяка педя терен. Христо Христов даде преднина на домакините след началния четвърт час. Петър Атанасов обаче заличи пасива в 20-ата минута. Георги Балджийски направи обрат малко преди почивката – 1:2. След нея Димитър Алексиев изравни. Балджийски обаче се възползва от пас на Атанасов и в 64-ата минута се разписа за втори път. Въпреки дъжда, двата отбора не намалиха оборотите. Андреан Стоянов вкара за 3:3. В заключителните минути Любомир Романски, Петър Атанасов и Валентин Маджарски бяха близо до нов гол за Раковски, но не се получи. Усилията на гостите обаче се възнаградиха в последните секунди, когато след центриране на Марин Димитров, защитникът Денислав Куртев се извиси и с глава фиксира окончателното 3:4.

Снимка: ФК Раковски ДЮШ – фейсбук

