  СФК Раковски
Спартак (Пловдив) с трудна победа

  • 27 сеп 2025 | 23:31
В Пловдив, местния Спартак надви СФК Раковски от едноименният град с 3:2. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Владимир Айтов откри за домакините в 6-ата минута. След още толкова време, Георги Балджийски изравни. Айтов отново вкара, десетина минути след почивката. Петър Атанасов разтресе мрежата на пловдивчани в 60-ата минута, но съдията не зачете попадението отсъждайки засада, която гостите оспорваха. Свилен Щерев реализира третия гол за „гладиаторите“ в 66-ата минута, като футболистите на Раковски протестираха за засада. Играещият им треньор Валери Домовчийски фиксира окончателното 3:2 с гола си в 81-ата минута. Още положения за гол пропиляха домакините в мача.

