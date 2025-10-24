Иван Кочев: Поредно изпитание за нас в серията от тежки мачове

Утре Марица (Милево) приема Загорец (Нова Загора). Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Хубаво е, че влизаме с огромна амбиция и готовност в тежките битки. Адмирации за подобно поведение, защото първенството е трудно, отборите са равностойни. Поредно изпитание за нас в серията от тежки мачове. Съперникът е сериозен. Има опит, качество, обигран е и агресивен. Ние винаги излизаме да спечелим. Ще направим възможното да го постигнем“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).