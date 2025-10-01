Популярни
Хикс в Милево и червени картони за финал
  2. Розова долина
  • 1 окт 2025 | 20:33
  • 461
  • 1
1:1 приключиха Марица (Милево) и гостуващия му Розова долина (Казанлък). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана хубав мач. В края му обаче съдията отстрани с червени картони по един футболист от двама отбора, както и треньорите им. „Розите“ поведоха в 26-ата минута, когато след корнер, вратаря на домакините изби топката в тялото на съиграч и тя спря в мрежата му. Влезлият като резерва Васил Стойчев беше изведен зад казанлъшката защита и изравни в 70-ата минута. В 85-ата пък Радослав Влашев от домакините и съперника му Никола Арнаудов се спречкаха. Съдията им вдигна червени картони.

В напрегнатата ситуация, реплики един към друг си отправиха треньорът на Марица Иван Кочев и колегата му от Розова долина Атанас Апостолов. Реферът показа и на тях червени картони. След края на двубоя, Кочев и Апостолов напуснаха терена прегърнати.  

