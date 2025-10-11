Марица (Милево) свали от върха Марица (Пловдив)

Марица (Милево) надви у дома Марица (Пловдив) с 2:1. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Това беше първо поражение за пловдивчани от началото на сезона, и то ги свали от първото място в класирането. Стана здрав мач. Иван Кирев откри за домакините с глава в 13-ата минута. Гостите опитаха да отвърнат, но не сполучиха. В 40-ата минута, Кирев покачи на 2:0 от дузпа. Георги Трифонов реализира от дузпа почетното попадение за „жълто-сините“ в 87-ата минута. Те доиграха двубоя с намален състав, защото влезлия като резерва Светлозар Джуров извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон.

След последния съдийски сигнал, Иван Кочев, треньор на Марица (Милево) коментира пред Sportal.bg.

„Доволен съм от нашите футболисти. Изпълниха всичко, за което говорихме в предишните дни. Заслужена е радостта им. Вече забравяме току що завършилия двубой. В серия сме от тежки мачове. Бързо трябва да се настройваме за срещата със Спартак (Пловдив).

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук