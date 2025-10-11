Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Марица (Милево) свали от върха Марица (Пловдив)

Марица (Милево) свали от върха Марица (Пловдив)

  • 11 окт 2025 | 20:46
  • 398
  • 1
Марица (Милево) свали от върха Марица (Пловдив)

Марица (Милево) надви у дома Марица (Пловдив) с 2:1. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Това беше първо поражение за пловдивчани от началото на сезона, и то ги свали от първото място в класирането. Стана здрав мач. Иван Кирев откри за домакините с глава в 13-ата минута. Гостите опитаха да отвърнат, но не сполучиха. В 40-ата минута, Кирев покачи на 2:0 от дузпа. Георги Трифонов реализира от дузпа почетното попадение за „жълто-сините“ в 87-ата минута. Те доиграха двубоя с намален състав, защото влезлия като резерва Светлозар Джуров извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон.

След последния съдийски сигнал, Иван Кочев, треньор на Марица (Милево) коментира пред Sportal.bg.

„Доволен съм от нашите футболисти. Изпълниха всичко, за което говорихме в предишните дни. Заслужена е радостта им. Вече забравяме току що завършилия двубой. В серия сме от тежки мачове. Бързо трябва да се настройваме за срещата със Спартак (Пловдив).  

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 3094
  • 4
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 42719
  • 25
ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

  • 11 окт 2025 | 13:56
  • 1486
  • 0
Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

  • 11 окт 2025 | 13:39
  • 635
  • 0
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 8401
  • 3
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 55305
  • 112
Виж всички

Водещи Новини

България 0:0 Турция, близо 20 000 зрители

България 0:0 Турция, близо 20 000 зрители

  • 11 окт 2025 | 21:45
  • 51778
  • 42
Кавлификациите за Мондиал 2026: Започнаха още 5 мача

Кавлификациите за Мондиал 2026: Започнаха още 5 мача

  • 11 окт 2025 | 21:45
  • 14301
  • 4
Испания 0:0 Грузия, начало на мача

Испания 0:0 Грузия, начало на мача

  • 11 окт 2025 | 21:47
  • 967
  • 0
Начало на мача: Естония 0:0 Италия

Начало на мача: Естония 0:0 Италия

  • 11 окт 2025 | 20:53
  • 802
  • 0
Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 13546
  • 28
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 55305
  • 112