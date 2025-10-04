Несебър подчини Марица (Милево)

В Несебър, едноименния тим надви Марица (Милево) с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Адмирации за състезателите от двата отбора, които на перфектния терен, изиграха интригуващ двубой, с доста футболни достойнства. Негативното го изразиха и от двата лагера – слабо съдийство. Цветан Петров откри за гостите, 120 секунди преди почивката. Четвърт час след нея, Пламен Димов стреля неспасяемо от далеч - 1:1. Развръзката настъпи в 81-ата минута, когато Кристиян Парашкевов реализира победното попадение при суматоха пред вратата на Марица.