Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Несебър подчини Марица (Милево)

Несебър подчини Марица (Милево)

  • 4 окт 2025 | 21:46
  • 282
  • 1
Несебър подчини Марица (Милево)

В Несебър, едноименния тим надви Марица (Милево) с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Адмирации за състезателите от двата отбора, които на перфектния терен, изиграха интригуващ двубой, с доста футболни достойнства. Негативното го изразиха и от двата лагера – слабо съдийство. Цветан Петров откри за гостите, 120 секунди преди почивката. Четвърт час след нея, Пламен Димов стреля неспасяемо от далеч - 1:1. Развръзката настъпи в 81-ата минута, когато Кристиян Парашкевов реализира победното попадение при суматоха пред вратата на Марица.  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очакван успех за Локо (Мездра)

Очакван успех за Локо (Мездра)

  • 4 окт 2025 | 21:56
  • 265
  • 0
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 82595
  • 124
Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 257
  • 0
Хикс в Костинброд

Хикс в Костинброд

  • 4 окт 2025 | 21:32
  • 365
  • 0
Сливнишки герой спечели в Ботевград

Сливнишки герой спечели в Ботевград

  • 4 окт 2025 | 21:22
  • 357
  • 0
Без голове в Банско

Без голове в Банско

  • 4 окт 2025 | 21:10
  • 349
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 82595
  • 124
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

  • 4 окт 2025 | 22:03
  • 4545
  • 5
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 24145
  • 9
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 20497
  • 36
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 16193
  • 13
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 18951
  • 11