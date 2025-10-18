Популярни
Хикс в Пловдив, Иван Кочев поздрави и двата отбора

  • 18 окт 2025 | 22:52
  • 603
  • 0
2:2 приключиха в Пловдив, местния Спартак и Марица (Милево). Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана двуостър мач, с доста положения за гол пред вратите. Ариф Ферадов откри за домакините в 13-ата минута. Гостите опитаха да отговорят, като взеха инициативата, но пропуснаха отлична възможност да изравнят. В 30-ата пък Свилен Щерев удвои. Ангел Здравчев върна интрига с попадение в края на първото полувреме. Диян Чойнев фиксира хикса в 70-ата минута. После Ферадов излезе очи в очи с вратаря на Марица, но пропусна да се разпише за втори път. Накрая няколко играчи на гостите се озоваха срещу един бранител на съперника, но грешка в подаването пропиля отлична възможност за трети гол.

След последния съдийски сигнал, Иван Кочев, треньор на Марица каза пред Sportal.bg:

„Аплодисменти за двата отбора. Доволен съм от поведението на моите футболисти на терена“.

