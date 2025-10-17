Артета обяви колко време ще е без Йодегор

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор ще пропусне още “няколко седмици” заради контузията в коляното, която получи по време на дербито с Уест Хам. Началото на сезона на норвежеца беше белязано от травми, като халфът трябваше да бъде заменен принудително през първата част на три поредни мача от Висшата лига. По всяка вероятност той ще се завърне в игра чак след следващата пауза за националните.

"Мартин Йодегор ще отсъства седмици. Няма точна дата за завръщането му, но се развива добре. Много е жалко това, което се случва с него и контузиите му този сезон, но мисля, че ще се завърне след няколко седмици. Възможно е да отсъства до края на следващата пауза, но ще трябва да видим как се развива и как усеща коляното си. Още е твърде рано да дам по-конкретен отговор.

Инкапие тренира и ако всичко е наред, ще бъде на разположение. Нони Мадуеке се приближава. Ще започне да тича много скоро. Кай Хавертц има още много работа по отношение на рехабилитацията. Сигурен съм, че иска да наруши всяка времева рамка. Но трябва да го защитим и да се уверим, че когато се върне, ще е тук за дългосрочно”, заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

По отношение на Мартин Субименди, който пропусна тренировка, испанецът заяви: “Натоварването на Мартин по време на мачовете на националните отбори бе наистина голямо, но ще бъде на разположение”.

Бен Уайт също пропусна вчерашното занимание, но също няма проблеми и ще бъде на линия за визитата на Фулъм.

Артета добави, че не е притеснен от серията от осем поредни мача без голове, в която влезе Виктор Гьокереш (б.ред. - в това число влизат и последните му два двубоя за Швеция): “Той носи толкова много на отбора. Когато гледам отново мачовете, оставам много доволен от приноса му. Казах му още на първата ни среща: „Деветката, която искам, е деветка, която когато не вкарва в шест или осем мача, може да се справи. Ако не, трябва да отидеш някъде другаде”. Искам повече от същото, което прави до момента. Когато има възможност да вкара, съм сигурен, че ще го направи”.