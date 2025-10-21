Популярни
  3. Арсенал 0:0 Атлетико Мадрид, греда за домакините

  • 21 окт 2025 | 21:06
  • 2627
  • 13
Арсенал и Атлетико Мадрид играят при 0:0 в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Първата отлична възможност за попадение дойде на сметката на домакините още в 5-ата минута, когато за пореден път високата преса на Арсенал даде резултат, Еберечи Езе стрля, получи се рикошет, топката срещна напречната греда, а при добавката Деклан Райс не успя да уцели рамката на вратата.

Лондончани до момента са безгрешни и записаха две победи, едната от които срещу друг испански противник - Атлетик Билбао като гост. Момчетата на Микел Артета се представят на ниво и са в серия от пет последователни успеха във всички турнири. От своя страна мадридчани стартираха с поражение на “Анфийлд” срещу Ливърпул, но след това разгромиха Айнтрахт (Франкфурт) като домакин. “Дюшекчиите” започнаха сезона колебливо, но в последните седмици показват стабилизация в своето представяне, чийто апогей вероятно бе победата над Реал Мадрид в местното дерби.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета прави две промени в своя състав в сравнение с тези, които започнаха при победата над Фулъм през уикенда. Той обновява изцяло левия фланг на своя тим, където Майлс Люис-Скели и Габриел Мартинели стартират не местата на Рикардо Калафиори и Леандро Тросар.

Изненадващ ход предприема Диего Симеоне в състава на Атлетико, оставяйки Антоан Гризман на пейката. Французинът бе сред титулярите в последните четири мача на мадридчани. Хулиан Алварес и Александър Сьорлот ще водят атаката на тима, Джулиано Симеоне е предпочетен отдясно вместо Алекс Баена.

Снимки: Gettyimages

Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

  • 21 окт 2025 | 22:01
  • 2365
  • 2
Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

  • 21 окт 2025 | 22:00
  • 2283
  • 0
Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

  • 21 окт 2025 | 21:55
  • 317
  • 0
Шампионската лига се завърна: завършиха двата ранни двубоя

  • 21 окт 2025 | 21:40
  • 11219
  • 6
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 16828
  • 129
Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

  • 21 окт 2025 | 21:37
  • 3815
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 465794
  • 17
Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

  • 21 окт 2025 | 22:01
  • 2365
  • 2
Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

  • 21 окт 2025 | 22:00
  • 2283
  • 0
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 16828
  • 129
Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 43900
  • 111