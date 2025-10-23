Гюлер: Чувствам се важна част от Реал Мадрид

Халфът на Реал Мадрид Арда Гюлер е доволен, че вече получава повече игрово време. 20-годишният турски национал бе избран за играч на мача при победата на отбора му с 1:0 над Ювентус в третия кръг на Шампионската лига.

"Чувствам се като важна част от Реал благодарение на треньора Чаби Алонсо, който наистина повярва в мен. Опитвам се да дам всичко от себе си. Той иска от мен да контролирам темпото и да бъда креативен и днес играх добре. Мога да играя на всяка позиция. Ако Алонсо иска да вкарвам и да асистирам, мога да играя като номер 10, но съм способен да играя и като осмица“, цитира официалния уебсайт на Реал Мадрид думите на Гюлер.

От началото на сезона турският национал вече има 12 мача във всички турнири с екипа на Реал, като е отбелязал и три гола. Всичките му попадения са в Ла Лига.

Снимки: Imago