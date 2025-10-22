Популярни
  • 22 окт 2025 | 18:18
Илиян Филипов: След Нова година всички ще ядат пердах от Ботев (Пловдив)

Спомоществователят на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, каза в ефира на "Дарик", че Ботев Пловдив ще е различен отбор след Нова година и с Димитър Димитров - Херо начело. Опитният треньор ще седне на "жълто-черната" скамейка на 17 ноември. Филипов емна и телевизионните права у нас, като заяви, че часовете на мачовете са съобразени изцяло с броудкастъра на първенството.

„Вижте, категорично не ме притеснява, знам какво заварихме и направихме. Знам всяко момче в какво състояние е в момента, в какво е било. Ботев ще е в различно състояние след паузата. Ботев ще е съвсем различен, ще го видят всички, всички ще ядат бой, казвам го откровено. Съставът е с много добри момчета, кондиционно вече са наред. Още в следващия мач със Спартак ще се види. Със Славия играхме с 10 човека, имахме повече положения. Сега пак ще ползваме времето в паузата. Вярваме на тези момчета и треньора“.

„Ние това се бъзикаме, че ще излезем със Спартак Варна с 10 човека“, каза Филипов за срещата със Славия, в която Ботев Пловдив игра с 10 души в голяма част от мача.

„Бразилците малко по-трудно се справят, имаме още две попълнения, които регистрирахме. Чакаме нигерийски нападател. 20 общо са попълненията. Тези, които бяха зле кондиционно, вече са на ниво – за efbet Лига перфектно ниво. Това са футболисти, които наистина са футболисти. Играли са в силни първенства, имат силни качества, започнаха да ги показват. Да се притесняват след Нова година, ще ядат много пердах, казвам ви го“.

„И аз работя с размах. Винаги ги карам да се съобразяват с човека, на когото съм гласувал доверие, слушам безрезервно, докато виждам, че се справя и нещата вървят в правилната посока. Всичко става с разговори“.

Филипов имаше какво да каже и за часовете на мачовете, като според него са съобразени изцяло с телевизията, излъчваща мачовете.

„Ние, като бяхме в по-долните групи, стадион „Христо Ботев“ беше с над 10 000 души. Часовете са основният проблем. Часовете се правят за телевизията, не в удобни часове за зрителите. В България е малко обърната системата. Имаме две дербита сериозни – с Левски и Локомотив. Мачът с Левски беше в 17:30, работен ден, на няколко пъти питахме БФС. Искахме изместване, видяхте какво се случи... Вместо 17-18, имахме 7-8 хиляди. Те са жизненоважни тези приходи (б.р. – от билети). Отделно, че клубовете страдат финансово. Не е толкова дали е силен или слаб отборът. Времето на мачовете е проблем. Следващият мач е петък в 17:30 часа“, заяви Филипов за двубоя със „соколите“, за който се пошегува, че „канарчетата“ трябва да бъдат с 10 души на терена.

