  Филипов: Преговаряхме с Томаш и Дерменджиев, но Херо ме впечатли най-много

Филипов: Преговаряхме с Томаш и Дерменджиев, но Херо ме впечатли най-много

  23 окт 2025 | 09:53
Благодетелят на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов коментира назначаването на Димитър Димитров като нов старши треньор на “канарчетата”. Херо ще поеме отбора на 17 ноември, като дебютът му ще е срещу ЦСКА. Филипов пък призна, че Александър Томаш и Георги Дерменджиев също са били сред обсъжданите варианти.

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец
„Преговаряхме с Александър Томаш, с Георги Дерменджиев, с Херо. С всеки един от тях съм провел лични срещи. Ръководството на клуба също беше на тях. Трябва да кажа, че най-съм впечатлен от Митко Димитров, като концепция за нашия клуб, като опит, като държание изобщо и нормално взаимоотношение. За мен това е човекът. Херо е може би, след Мъри Стоилов, най-добрият български треньор в момента. Това е мое мнение. Сондирал съм го с доста други футболни хора в България. Трябва да ви кажа, че над 90 процента получих само хубави отзиви за Херо. Не смея да твърдя, че съм голям разбирач на футбола, но когато не знаеш – питаш специалистите. И като от десет мнения девет са, че човекът е окей, значи за мен това е правилният начин“, започна бизнесменът. Относно целите пред специалиста, той добави:

„Амбициите са Ботев винаги да играе в Европа, това е. Тази година на всички съм казал, че е оздравителен процес и целта е оставане в Първа лига. Нищо повече на никого не съм обещавал. Всичко, което направим над това, е добре дошло. Имаме отбор, добри футболисти. Времето за стиковане наистина ни беше страшно малко, но момчетата вече започнаха да влизат в час. Със Славия почти през целия мач стояхме прекрасно с десет човека на терена. Нещата започнаха да се случват, но това време трябваше да мине, да преболедуваме. Оттук нататък смятам, че отборът ще се представя много по-добре от това, което беше“, добави Филипов.

Гласят Трите Хикса за спортен директор на Ботев (Пд)
Относно факта, че Херо ще поеме официално юздите чак на 17 ноември, той заяви: „Има лични ангажименти, които беше поел преди това, свързани със семейството му. Това е проблемът. Той ни го каза предварително това нещо и ние бяхме длъжни да се съобразим. Но понеже знаем, че се получава напрежение го помолих да го обявим. Той каза, че няма никакъв проблем и ето – всичко вече е факт. Митко Димитров има работа за довършване в Ботев Пловдив. Той беше запознат с голяма част от играта и футболистите, които имаме. Говорихме какво куца в играта, какво трябва да се подобри, на кои постове“, сподели още благодетелят на канарчетата.

А на въпрос колко „скъпо“ ще излезе специалиста на клуба, Филипов бе категоричен: „Не, не, въобще не става въпрос за много пари. Напълно нормално е заплащането му. Човекът бе абсолютно коректен. Само суперлативи мога да кажа за него. Изключителен мъжкар и мястото му е в българския футбол, който може само да загуби от отсъствието му, оставайки във фризера, образно казано“, завърши бизнесменът.

