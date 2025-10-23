Ботев (Пловдив) обяви какви са подобренията по базата в Коматево

Ботев (Пловдив) обяви, че подобряването на базата в Коматево тече с пълна сила. В последните седмици е започнало реновиране на централния терен, като се сменя тревната настилка и се извършват множество специализирани процедури. Стартирано е и изграждане на осветление на още два големи помощни терена.

Ето какво пишат от Ботев:

“Жълто-черното бъдеще се гради днес!”

ПФК Ботев Пловдив продължава с мащабното възраждане на своята база – Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика”. След години на забрава, базата отново оживява – с огромни усилия и сериозни инвестиции, каквито не са правени от много време.

В последните седмици започна пълно реновиране на централния терен, където мъжкият отбор провежда подготовката си, а юношеските ни формации излизат за своите официални мачове.

Сменя се тревната настилка, извършват се множество специализирани процедури, за да може нашите футболисти – от най-малките до първия отбор – да тренират на терен, достоен за емблемата на Ботев!

Следващата стъпка вече е започнала – изграждане на осветление на още два големи помощни терена, което ще позволи тренировките да продължават и след залез слънце.

Така всички игрища на базата ще бъдат осветени, а Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика” ще се превърне в един от най-модерните футболни комплекси в България.

Това не са просто ремонти.

Това е инвестиция в бъдещето – в нашите деца, в нашата школа, в нашия клуб.

Ботев възражда своите корени – с труд, сърце и любов към жълто-черната идея!

Всеки нов прожектор, всяка педя зелена трева е още една крачка към нашата обща мечта – силен Ботев, стабилен клуб и дом, с който всички да се гордеем!