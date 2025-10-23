Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) обяви какви са подобренията по базата в Коматево

Ботев (Пловдив) обяви какви са подобренията по базата в Коматево

  • 23 окт 2025 | 11:02
  • 300
  • 0

Ботев (Пловдив) обяви, че подобряването на базата в Коматево тече с пълна сила. В последните седмици е започнало реновиране на централния терен, като се сменя тревната настилка и се извършват множество специализирани процедури. Стартирано е и изграждане на осветление на още два големи помощни терена.

Гласят Трите Хикса за спортен директор на Ботев (Пд)
Гласят Трите Хикса за спортен директор на Ботев (Пд)

Ето какво пишат от Ботев:

“Жълто-черното бъдеще се гради днес!”

ПФК Ботев Пловдив продължава с мащабното възраждане на своята база – Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика”. След години на забрава, базата отново оживява – с огромни усилия и сериозни инвестиции, каквито не са правени от много време.

В последните седмици започна пълно реновиране на централния терен, където мъжкият отбор провежда подготовката си, а юношеските ни формации излизат за своите официални мачове.

Сменя се тревната настилка, извършват се множество специализирани процедури, за да може нашите футболисти – от най-малките до първия отбор – да тренират на терен, достоен за емблемата на Ботев!

Следващата стъпка вече е започнала – изграждане на осветление на още два големи помощни терена, което ще позволи тренировките да продължават и след залез слънце.

Така всички игрища на базата ще бъдат осветени, а Футболен комплекс “Никола Щерев – Старика” ще се превърне в един от най-модерните футболни комплекси в България.

Това не са просто ремонти.

Това е инвестиция в бъдещето – в нашите деца, в нашата школа, в нашия клуб.

Ботев възражда своите корени – с труд, сърце и любов към жълто-черната идея!

Всеки нов прожектор, всяка педя зелена трева е още една крачка към нашата обща мечта – силен Ботев, стабилен клуб и дом, с който всички да се гордеем!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още един контузен в ЦСКА

Още един контузен в ЦСКА

  • 23 окт 2025 | 10:02
  • 848
  • 0
Филипов: Преговаряхме с Томаш и Дерменджиев, но Херо ме впечатли най-много

Филипов: Преговаряхме с Томаш и Дерменджиев, но Херо ме впечатли най-много

  • 23 окт 2025 | 09:53
  • 974
  • 0
„Лигата на талантите“: Обрат на Лаута и голов спектакъл между Черно море и Фратрия в 10-ия кръг на Елитната U17

„Лигата на талантите“: Обрат на Лаута и голов спектакъл между Черно море и Фратрия в 10-ия кръг на Елитната U17

  • 23 окт 2025 | 09:40
  • 478
  • 0
БФС обмисля да увеличи задължителната бройка на българите

БФС обмисля да увеличи задължителната бройка на българите

  • 23 окт 2025 | 09:39
  • 2175
  • 11
Бранител на Славия може да играе на Световното догодина

Бранител на Славия може да играе на Световното догодина

  • 23 окт 2025 | 09:18
  • 1031
  • 0
Кристиан Димитров все още не е дал отговор за нов договор с Левски

Кристиан Димитров все още не е дал отговор за нов договор с Левски

  • 23 окт 2025 | 09:13
  • 1245
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

  • 23 окт 2025 | 11:20
  • 344
  • 0
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 5386
  • 9
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 34016
  • 57
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 38648
  • 20
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 29016
  • 29
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 5990
  • 0