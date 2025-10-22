Гласят Трите Хикса за спортен директор на Ботев (Пд)

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, заяви в ефира на „Дарик“, че според него Иван Цветанов трябва да бъде спортен директор на „канарчетата“.

Филипов, засипал със суперлативи Цветанов, каза, че има безрезервно доверие на специалиста в детско-юношеския футбол. Филипов каза също, че Тодор Киселичков ще остане в щаба на бъдещия постоянен треньор Димитър Димитров – Херо.

„Господин Киселичков ще остане в неговия щаб със сигурност. Ще разговарям с него, Иван Цветанов сега е шеф на ДЮШ, трябва да е спортен директор за мен. С негово съгласие, разбира се, ще бъде назначен като спортен директор. Това е човекът, на когото му имам безрезервно доверие“.