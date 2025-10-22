Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Гласят Трите Хикса за спортен директор на Ботев (Пд)

Гласят Трите Хикса за спортен директор на Ботев (Пд)

  • 22 окт 2025 | 18:26
  • 849
  • 0
Гласят Трите Хикса за спортен директор на Ботев (Пд)

Финансовият благодетел на Ботев ПловдивИлиян Филипов, заяви в ефира на „Дарик“, че според него Иван Цветанов трябва да бъде спортен директор на „канарчетата“.

Филипов, засипал със суперлативи Цветанов, каза, че има безрезервно доверие на специалиста в детско-юношеския футбол. Филипов каза също, че Тодор Киселичков ще остане в щаба на бъдещия постоянен треньор Димитър Димитров – Херо.

„Господин Киселичков ще остане в неговия щаб със сигурност. Ще разговарям с него, Иван Цветанов сега е шеф на ДЮШ, трябва да е спортен директор за мен. С негово съгласие, разбира се, ще бъде назначен като спортен директор. Това е човекът, на когото му имам безрезервно доверие“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 907
  • 1
БФС с ново съобщение Спартак (Вн), Пирин и останалите клубове с условен лиценз

БФС с ново съобщение Спартак (Вн), Пирин и останалите клубове с условен лиценз

  • 22 окт 2025 | 15:27
  • 1213
  • 5
Бертран Фурие с приза за играч на кръга

Бертран Фурие с приза за играч на кръга

  • 22 окт 2025 | 15:15
  • 1046
  • 0
Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 1313
  • 1
Юношите на България до 15 години отстъпиха на Полша

Юношите на България до 15 години отстъпиха на Полша

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 1999
  • 2
Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

  • 22 окт 2025 | 13:34
  • 11977
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 24798
  • 18
Ранни голове и в двата двубоя, които се играят в Шампионската лига

Ранни голове и в двата двубоя, които се играят в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 19:40
  • 7880
  • 1
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 22161
  • 9
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 24700
  • 30
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 27431
  • 29
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 480186
  • 23