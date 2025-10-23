Популярни
  Байерн (Мюнхен)
  2. Байерн (Мюнхен)
  Нойер: Забелязвате ентусиазма ни на терена

Нойер: Забелязвате ентусиазма ни на терена

  • 23 окт 2025 | 13:46
  • 264
  • 1
Капитанът на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер заяви, че ключът към отличния старт на сезона за тима е, че "победата е просто удоволствие". Снощи баварците спечелиха с 4:0 срещу Брюж в Шампионската лига.

"В момента сме в отлична форма, уверени сме и внасяме това в мачовете. Ключът е, че да печелим е просто забавно. Забелязвате нашия ентусиазъм на терена във всеки мач. Това е едва третият кръг от сезона на Шампионската лига, не можем да се отпуснем на нито един етап. Трябва да продължим да бъдем фокусирани. Влязохме в мача много мотивирани и се представихме много добре. Просто трябва да продължим в същия дух", каза Нойер.

Опитният 39-годишен страж каза още, че бъдещето му зависи от физическата му форма: "Трябва да се грижа за костите си. Вече е късно (б.ред. - става дума за снощи) и ги усещам. Ще видим как ще се чувствам, когато стана утре. Има добри и по-добри дни".

От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор
Байерн разгроми Брюж, като стана първият германски отбор в историята с 12 поредни победи от началото на сезона. Баварците са само на една от рекордните 13 победи в петте най-добри лиги в Европа, които Милан постигна това през сезон 1992/1993. Байерн може да изравни това постижение в събота в Бундеслигата при гостуването на Борусия (Мьонхенгладбах).

Снимки: Imago

