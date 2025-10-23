Популярни
Гледай на живо

Очаквайте: Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Джими Гресие: Финалист за "Атлет на годината в Европа" при мъжете

  • 23 окт 2025 | 11:04
  • 398
  • 0
С наближаването на престижната церемония по връчването на наградите Golden Tracks в Батуми (Грузия) на 25 октомври в сайта на Европейската атлетика разглеждат по-отблизо тримата финалисти за трофея "Атлет на годината в Европа“ при мъжете.

Днес фокусът е върху французина Джими Гресие, който се радва на изключителен пробив на най-високо ниво. Петкратен златен медалист на европейски първенства до 23 години на писта и в крос-кънтри, Гресие досега не успяваше да пренесе тази си форма и при мъжете. До тази година.

Тези успехи обаче бяха ясен сигнал, че Гресие е готов да остави сериозна следа на световната сцена.

При непоносимо влажни условия, където тактиката неминуемо надделя над скоростта, Гресие изнесе истински урок по състезателно майсторство.

След спечелването на златото в Токио... "Това е сбъдната детска мечта. Винаги съм вярвал, че щом един атлет стъпи на пистата, той може да постигне велики неща.

Това е характерно за моята кариера. Някои може да са се съмнявали във финалния ми спринт, но аз винаги съм вярвал в себе си. Казах, че ще бягам тук за медал. На финалната права се придвижих до трето, после до второ място – и накрая до златото.“

"Якоб (Ингебригтсен) ми каза, че тренирам твърде усилено. Направих няколко промени, за да бъда по-контролиран. Имах много психическа енергия за последната обиколка и това ми помогна днес.

Много съм щастлив, защото това е първата ми титла при мъжете. Обичам да бягам; обичам полумаратона. Много, много съм щастлив. Планът ми беше да бягам сам – чувствам се свободен, когато бягам сам. Исках да натисна от самото начало и да бягам за победата.“

Гресие е почти толкова известен с празненствата си, колкото и с победите си. На Европейското първенство по крос-кънтри през 2018 г. в Тилбург опитът му да пресече финалната линия с плъзгане на колене се обърка леко и той завърши с лице, забито във финалната лента!

Преди да се посвети изцяло на леката атлетика, той е бил и талантлив футболист, избран да играе на Световната купа по футбол за училища през 2015 г., преди малко след това да реши да се съсредоточи върху бягането.

Снимки: Gettyimages

