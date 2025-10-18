Фемке Бол в светлината на прожекторите

Може ли Фемке Бол да влезе отново в историята, като стане първата атлетка, спечелила три пъти приза "Атлетка на годината в Европа“?

След като бе коронясана за "Изгряваща звезда“ при жените след пробивната си 2021 г., Бол се завърна, за да спечели наградата "Атлетка на годината в Европа“ както през 2022 г., така и през 2023 г.

Церемонията по връчването на наградите ще се проведе в Батуми (Грузия) на 25 октомври.

Акценти от 2025 г. Това беше още един запомнящ се и изпълнен с медали сезон за Фемке Бол, която по-рано този месец шокира света на леката атлетика, обявявайки, че от следващата година ще се премести на по-дълга дистанция – 800 метра.

И ако 2025 г. е била последният ѝ пълен сезон в бягането на 400 метра с препятствия, то какъв само сезон беше за сбогом. Бол записа поредна кампания без загуба над препятствията, която завърши със злато на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Там тя подобри рекорда на шампионата на 51.54 секунди, превръщайки се едва във втората жена в историята, спечелила две поредни световни титли в тази дисциплина.

Бол беше изключително надеждна и в щафетите. Тя изведе Нидерландия до златни медали както в щафетата 4х400 метра, така и в смесената щафета 4х400 метра на родна земя по време на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн. Освен това спечели сребро и бронз съответно в смесената щафета 4х400 метра и в щафетата 4х400 метра на Световното първенство.

Макар и само на 25 години, Бол е натрупала невероятните 27 медала – индивидуални и от щафети – от големи световни или континентални първенства. Тази цифра дори не включва многобройните ѝ други отличия, като например петте ѝ поредни титли от Диамантената лига.

Какво каза тя За външните очаквания преди Токио… "Токио ще бъде невероятно и съм много развълнувана. Всички си мислят, че нещата ще се случат само с щракване на пръсти, но изобщо не е така. Това ще бъде последното бягане на Далила (Мухамад) и съм сигурна, че тя ще направи страхотно състезание, а и останалите са доста силни. Аз просто ще вляза с най-силното си бягане от старта до финала и ще видя докъде ще ме доведе то.“

За защитата на световната си титла на 400 метра с препятствия в Токио… "Това е вторият ми пореден златен медал, което ме прави наистина горда. Това означава всичко за мен. Тази година се опитахме да променим някои неща в тренировките, за да стана по-добра във финалната част на бягането. Наистина се подобрих в това отношение. Последните 100 метра бяха най-добрите ми за целия сезон, това беше специалното днес.“

Знаете ли, че? Фемке Бол вече притежава 20 от 20-те най-бързи времена в историята на европейската ранглиста за всички времена. Това е особено впечатляващо постижение, като се има предвид, че Юлия Печонкина държеше световния рекорд на 400 метра с препятствия доскоро – до 2019 г.

Бол държи европейския рекорд на 400 метра с препятствия с време 50.95 секунди и е слизала под границата от 52 секунди още седем пъти.

Последните 10 носителки на приза "Атлетка на годината в Европа“

2024 г. - Ярослава Махучих (Украйна)

2023 г. - Фемке Бол (Нидерландия)

2022 г. - Фемке Бол (Нидералндия)

2021 г. - Сифан Хасан (Нидерландия)

2020 г. - не е връчвана

2019 г. - Мария Ласицкене (Русия)

2018 г. - Дина Ашър-Смит (Великобритания)

2017 г. - Катерина Стефаниди (Гърция)

2016 г. - Рут Бейтия (Испания)

2015 г. - Дафне Схипърс (Нидерландия)

2014 г. - Дафне Схипърс (Нидерландия)

Снимки: Gettyimages