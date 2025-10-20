Под прожекторите: Дитаджи Камбунджи

По-малко от седмица преди церемонията по награждаването в Батуми, Грузия (25 октомври), в сайта на Европейската атлетика продължава с представянето на трите финалистки за приза "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

Вниманието е насочено към Дитаджи Камбунджи – швейцарският експрес, който спечели две големи титли и подобри един европейски рекорд през 2025 г.

Никога досега швейцарска атлетка не е била коронясвана за "Атлетка на Европа“ от създаването на наградата през 1993 г. Може ли Камбунджи да влезе в историята в Батуми и да стане първата швейцарка, спечелила престижното отличие?

Акценти от 2025 г. Швейцарката запази най-добрите си представяния за най-големите сцени през 2025 г. Камбунджи спечели изключително оспорвания финал на 60 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн, където постигна европейски рекорд от 7.67 секунди – само на 0.02 от световния рекорд.

Тя повтори успеха си и на Световното първенство по лека атлетика в Токио, печелейки може би най-конкурентната дисциплина в програмата с невероятното време от 12.24 секунди. С това тя се доближи само на 0.03 от европейския рекорд на Йорданка Донкова от 12.21, който беше и световен рекорд между 1988 и 2016 г.

Сред имената, които Камбунджи победи в звездния финал в Токио, бяха Тоби Амусан и олимпийската шампионка Масай Ръсел – най-бързата и втората най-бърза спринтьорка с препятствия в историята, както и двукратната световна шампионка Даниел Уилямс от Ямайка.

Друга забележителна победа дойде на Европейския отборен шампионат по лека атлетика в Мадрид, където Камбунджи донесе максимален брой точки за Швейцария в бягането на 100 метра с препятствия, изпреварвайки Надин Висер за победата. И двете атлетки записаха идентично време от 12.39 секунди.

Какво каза тя За спечелването на златото в Токио… "Бях спокойна и доста съсредоточена. Знаех, че го мога. По лицето ми се видя колко щастлива бях, когато осъзнах, че съм спечелила. Бях изненадана. Мислех, че съм способна да го направя, но бях изненадана, защото знаех, че всичките ми конкурентки също можеха да спечелят. Това е нещо, за което съм работила, и да го постигна по начина, по който исках, е специално. Да направя личен рекорд е хубаво, но днес единствено титлата имаше значение.“

За връзката си с Токио и по-голямата ѝ сестра Муджинга… "Спомените от Токио винаги ще бъдат невероятни за моето семейство. През 2021 г. (на Олимпиадата) сестра ми Муджинга участва в три финала. Определено имаме добри отношения с тази писта. Сигурна съм, че сестра ми се вълнува за мен. Вълнуващо е да имам нейната подкрепа. Мислех много за нея през тези дни. Връзката ни е наистина специална. Знам, че ще бъде във възторг. Нося у дома нещо наистина невероятно.“

Знаете ли, че? Камбунджи направи своя олимпийски дебют на същата писта в Токио през 2021 г. като тийнейджърка, едва на 19 години.

Месец след като спечели европейската титла до 20 години в Талин, Камбунджи облече екипа на Швейцария на отложените Олимпийски игри в Токио през 2020 г., където беше най-младата участничка в бягането на 100 метра с препятствия.

