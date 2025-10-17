Арманд Дуплантис под светлината на прожекторите

С наближаването на церемонията по връчването на наградите за най-добрите атлети в Европа за годината, която ще се проведе в Батуми (Грузия) на 25 октомври, Европейската атлетика разгледа по-отблизо профилите на тримата финалисти за приза "Атлет на годината“ в Европа при мъжете.

Вниманието беше насочено първо към Арманд Дуплантис – изключителния швед, чиито подвизи в овчарския скок вече изчерпват всички суперлативи.

След монументалната 2024 г., в която спечели олимпийско злато със световен рекорд, той успя да надмине дори това постижение през 2025 г. Дуплантис подобри световния рекорд още четири пъти, като най-бляскавият от тях дойде на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където постави новата кота на невероятните 6.30 метра.

Той вече е печелил наградата за атлет на годината два пъти – през 2024 г. и през 2022 г., когато подели отличието с норвежеца Якоб Ингебригтсен. Скандинавското дуо раздели и наградата за "Изгряваща звезда“ при мъжете през 2018 г.

Акценти от 2025 г.

Освен че е един от най-великите атлети в света, Мондо притежава и истински усет към драматизма. А през 2025 г. той поднесе моменти на истински спортен театър.

Преди турнира от Диамантената лига в Стокхолм на 15 юни той заяви, че подобряването на световния рекорд в родния му град е една от малкото му останали неосъществени мечти. Както често се случва в кариерата на Мондо, фантазията се превърна в реалност, когато той прелетя над 6.28 метра още от първия си опит.

Точно три месеца по-късно той отново беше на пистата на Световното първенство по лека атлетика, с пореден златен медал в джоба, атакувайки нов световен рекорд.

Очакванията към него в Токио бяха огромни и той отново ги оправда с превъзходно преодоляване на 6.30 метра в последния си опит.

"През последните две седмици наистина се наслаждавах на престоя си в Токио. Всичко ми доставяше огромно удоволствие. Чувствах, че единственият начин да си тръгна от Япония е като поставя световен рекорд. Това беше моята нагласа.

В момента не знам какво следва за мен. Не ме интересува. Просто ще се насладя на този момент. Чувствах се наистина добре през целия ден. Знаех, че рекордът е по силите ми“, каза Дуплантис след Световното в Токио.

За подобряването на световния рекорд в Стокхолм…

"Тук гравират имената на световните рекордьори. Ще бъде наистина специално името ми да бъде изписано на стадиона. Според моето пристрастно мнение, това е най-красивият стадион. Мисля, че това ще остане един от най-великите спомени в кариерата ми.“

За напредъка на съперника му Емануил Каралис от Гърция, който през 2025 г. преодоля шест метра 12 пъти и вече има личен рекорд от 6.08 м…

"Той е много талантлив и двамата се състезаваме един срещу друг, откакто бяхме на около 14 години. Ние сме големи съперници на пистата, но извън нея сме и добри приятели, така че изпитваме голямо уважение един към друг. Той е невероятен състезател в овчарския скок с огромен талант и мисля, че тази година всичко за него си дойде на мястото. Този сезон той наистина разцъфна в атлета, който може да бъде.“

Знаете ли, че?

Последните 10 носители на наградата "Атлет на годината“ в Европа при мъжете:

2024 г. - Арманд Дуплантис (Швеция)

2023 г. - Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

2022 г. - Арманд Дуплантис (Швеция) и Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

2021 г. - Карстен Вархолм (Норвегия)

2020 г. – не се провежда

2019 г. - Карстен Вархолм (Норвегия)

2018 г. - Кевин Майер (Франция)

2017 г. - Йоханес Фетер (Германия)

2016 г. - Мо Фара (Великобритания)

2015 г. - Грег Ръдърфорд (Великобритания)

2014 г. - Рено Лавилени (Франция)



Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages