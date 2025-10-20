Популярни
  Sportal.bg
  Лека атлетика
  Прожекторите върху Матиа Фурлани

Прожекторите върху Матиа Фурлани

  20 окт 2025 | 15:46
  • 1648
  • 0

Остават броени дни до церемонията по връчването на наградите за най-добрите атлети в Европа, която ще се проведе в Батуми (Грузия) в събота (25 октомври). В сайта на Европейската атлетика беше представен още един от финалистите за приза "Атлет на годината“ в Европа при мъжете.

Вниманието този път е насочено към италианеца Матиа Фурлани. Дълго време той беше смятан за наследника на гръцката звезда в скока на дължина Милтиадис Тентоглу. 2025-а се оказа годината, в която най-накрая успя да сложи короната.

През 2023 г. Фурлани спечели наградата "Изгряваща звезда“, а сега за първи път е финалист в категорията при мъжете.

Акценти от 2025 г. След като вече беше европейски шампион за юноши под 20 и под 18 години, Фурлани направи плавен преход към състезанията при мъжете, печелейки олимпийски бронз и европейско сребро миналата година – и в двата случая зад гръцкия супершампион.

Първото му голямо състезание за 2025 г. беше Европейското първенство в зала в Апелдорн. Заради заболяване Тентоглу не участва, което превърна италианеца в основен фаворит за титлата.

Въпреки това, в една изненадваща развръзка, Божидар Саръбоюков го изпревари за сребърния медал само с 1 см, постигайки скок от 8.13 м на 7 март.

Без да се обезкуражава, Фурлани замина за Световното първенство в зала в Нандзин (Китай) и само 16 дни по-късно спечели първата си световна титла с блестящ резултат от 8.30 м.

През сезона на открито той демонстрира постоянство, макар и без зрелищни постижения – докато не достигна върховата си форма в най-важния момент. На финала на Диамантената лига той записа 8.30 м и завърши втори след швейцареца Симон Ехамер (8.33 м), подготвяйки се по перфектен начин за Токио.

Въпреки трудностите на Тентоглу, скокът на дължина при мъжете се оказа една от най-оспорваните дисциплини на Световното първенство по лека атлетика. След третия кръг трима атлети бяха преодолели 8.30 м, а Фурлани беше извън зоната на медалите.

В петия си опит обаче огромният му талант излезе на преден план. Той се извиси до златен медал с нов личен рекорд от 8.39 м, печелейки най-голямата титла в кариерата си досега.

Какво каза той…
За бъдещето…
"Не знам. Нямаме граници. Мечтаем, както го правихме днес, както го правихме тази и миналата година, и работим, за да излезем отвъд трапа.“

За световния финал в скока на дължина в Токио… "В този финал наистина се случи нещо магическо. Първите ми скокове бяха трудни. Но тогава дойде онзи скок – перфектният. В този момент просто… всичко си дойде на мястото. И без такава искра, честно казано, не мисля, че щеше да е възможно. Тази магия направи всичко още по-незабравимо.“

За усещането, което му дава скокът на дължина…
"Това е невероятно усещане. Полетът е любимата ми част. Хората често ме питат за какво си мисля във въздуха, по време на скока. А отговорът всъщност е много прост: за нищо.“

"Работиш толкова много, за да усъвършенстваш всяко движение, повтаряш механиката отново и отново в тренировките, докато дойде денят… и тогава всичко се случва на автопилот. Просто оставяш тялото си да прави това, което знае. Така че, от една страна, усещането е фантастично, но от друга, е и дълбоко автоматично.“

