Бранител на Славия може да играе на Световното догодина

Защитникът на Славия Жордан Варела може да се окаже сред участниците на Световното първенство догодина. Левият бек на „белите“, роден в Ница, вече е защитавал цветовете на втората си родина Кабо Верде, която ще направи исторически дебют на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

Африканската държава осигури за първи път квота за световни финали, а Варела е сред потенциалните избори на националния селекционер Бубиста. Според местните медии 22-годишният бранител е наблюдаван внимателно и се очаква първо да бъде включен в разширения списък, преди евентуално да попадне в окончателния състав.

Кабо Верде може да има още двама представители от българското първенство. Това са стражът на Монтана Марсио Роса и халфът на Лудогорец Дерой Дуарте, а в тима продължава да е и бившият играч на Левски Гари Родригес.

От началото на сезона Варела има 11 участия и един гол за Славия в efbet Лига, като изявите му вече привличат вниманието на няколко клуба от Европа.