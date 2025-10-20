Соле пред завръщане в игра за Славия

В Славия се надяват, че ще могат да използват халфа Исак Соле в предстоящото си домакинство на Черно море. Срещата на стадион „Александър Шаламанов“ е насрочена за събота от 15:30 часа. Новият наставник на „белите“ Ратко Достанич не разполагаше с 24-годишния французин при гостуването на Ботев Пловдив (1:1), тъй като футболистът се възстановяваше от травма, но вече изглежда е готов за игра.

Соле се завърна в „Овча купел“ през лятото, след като прекара един сезон под наем в турския Гьозтепе. Воденият от Станимир Стоилов тим не го задържа, тъй като полузащитникът получи тежка контузия. Той се появи отново на терена на 3 октомври при победата на Славия с 2:0 над Локомотив София, но по време на паузата в първенството претърпя ново, по-леко увреждане.

Възстановяването му обаче премина успешно и той ще бъде на разположение за сблъсъка с варненци. Все още остава под въпрос участието на друг контузен футболист – Ивайло Найденов, като неговото състояние ще бъде преценено непосредствено преди мача.