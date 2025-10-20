Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Соле пред завръщане в игра за Славия

Соле пред завръщане в игра за Славия

  • 20 окт 2025 | 09:23
  • 316
  • 0
Соле пред завръщане в игра за Славия

В Славия се надяват, че ще могат да използват халфа Исак Соле в предстоящото си домакинство на Черно море. Срещата на стадион „Александър Шаламанов“ е насрочена за събота от 15:30 часа. Новият наставник на „белите“ Ратко Достанич не разполагаше с 24-годишния французин при гостуването на Ботев Пловдив (1:1), тъй като футболистът се възстановяваше от травма, но вече изглежда е готов за игра.

Соле се завърна в „Овча купел“ през лятото, след като прекара един сезон под наем в турския Гьозтепе. Воденият от Станимир Стоилов тим не го задържа, тъй като полузащитникът получи тежка контузия. Той се появи отново на терена на 3 октомври при победата на Славия с 2:0 над Локомотив София, но по време на паузата в първенството претърпя ново, по-леко увреждане.

Възстановяването му обаче премина успешно и той ще бъде на разположение за сблъсъка с варненци. Все още остава под въпрос участието на друг контузен футболист – Ивайло Найденов, като неговото състояние ще бъде преценено непосредствено преди мача.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 3486
  • 3
Турци също ще наблюдават нападател на Септември

Турци също ще наблюдават нападател на Септември

  • 20 окт 2025 | 09:18
  • 430
  • 0
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 2812
  • 2
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2133
  • 1
Иван Стоянов: Стремим се към най-високото! Лудогорец не е това, което беше

Иван Стоянов: Стремим се към най-високото! Лудогорец не е това, което беше

  • 19 окт 2025 | 22:15
  • 2010
  • 3
Генчев: Това не беше мач, който заслужавахме да загубим

Генчев: Това не беше мач, който заслужавахме да загубим

  • 19 окт 2025 | 22:14
  • 2024
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 3486
  • 3
Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 170588
  • 421
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 37927
  • 40
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 2812
  • 2
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2133
  • 1
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 26818
  • 7