Алонсо залага на Верстапен в битката за титлата

  • 22 окт 2025 | 21:55
Фернандо Алонсо обяви, че залага на Макс Верстапен в битката му за световната титла във Формула 1 срещу двамата пилоти на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис.

„Първо, Макс е 4-кратен световен шампион – обясни испанецът. – Това не е нещо обикновено. Той е един от най-добрите пилоти в историята на Формула 1.

„Мисля че Верстапен може да извлича максимума от колата си. Когато автомобилът му доминира, той може да спечели титлата и да подобрява рекорди в хода на сезона. А когато колата му не е толкова добра или не е най-бързата, той отново записва силни обиколки в квалификациите, прави силни състезания и води битка за титлата.“

Алонсо направи уточнението, че този сезон Верстапен се бори срещу пилоти, които разполагат с по-добър автомобил – този на Макларън.

„Макс е на високо ниво, много високо ниво. И тази година е ясно, че той се бори срещу автомобил, който превъзхожда неговия, в случая Макларън. Но, когато става въпрос за битка в последното състезание, то той се превръща в лидер.

„Както казах и преди, пилотите на Макларън имат достатъчен аванс по отношение на колата, за да се борят помежду си за титлата. Но Макс може да спечели, както видяхме през 2021 година, когато колата му беше малко по-слаба от тази на Мерцедес. И въпреки това той спечели титлата в Абу Даби.“

Снимки: Gettyimages

