  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън

Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън

  • 22 окт 2025 | 13:25
  • 219
  • 0

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф е на мнение, че Макс Верстапен има психологическо предимство в битката за титлата срещу пилотите на Мерцедес Оскар Пиастри и Ландо Норис. Макс се върна в челото в последните стартове и е вече само на 40 точки от водача Пиастри.

“Вече сме били в тази ситуация, в която в битката за титлата участват двама пилоти и зад тях идва още един, който е заплаха за тях - обясни Тото Волф. - Първо това беше Себастиан Фетел, сега в тази роля е Макс Верстапен.

Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026
Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026

“Преследвачът, който не е фаворит, винаги има психологическо предимство, заради възможностите пред него. Шансовете не са на страната на Макс. Вероятността той да стане шампион е малка, едно незавършено състезание може да промени всичко и мисля, че това също се отразява на пилотирането му.

“Колко агресивен можеш да си, когато атакуваш? Видяхме какво стана с Ландо в Остин, имаше доста моменти, в които трябваше да решава как да атакува, точно заради голямата картина.”

Кристиан Хорнър е бил против развитието на RB21
Кристиан Хорнър е бил против развитието на RB21
Снимки: Gettyimages

