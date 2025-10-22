Норис: Побеждавам другите двама и животът пак ще е лесен

Пилотът на Макларън Ландо Норис демонстрира крайно опростен подход в битката за световната титла във Формула 1 пред Гран При на Мексико Сити този уикенд.
„Честно казано, разликата в точките няма значение – обясни Норис, който е втори в класирането. – Всеки уикенд се боря за максималните точки. Но колкото повече точки спечеля, толкова по-добре. Но аз не мога да предложа друг подход.
Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026
„Всичко е просто: опитвам се да победя и двамата си съперници и животът ми пак ще е лесен ако успея.“
Пиастри е на 14 точки зад водача Оскар Пиастри и на 26 пред Макс Верстапен, а до края на сезона остават пет състезания и два спринта.
Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън
„Не мисля, че в Мексико ще има големи промени, битката между нас е много оспорвана, разликите са малки, а един уикенд ние сме по-бързи, другият са те – допълни британецът. – Мерцедес бяха най-бързи в Сингапур. Така че може да има и малко по-различна картинка, но ще видим.“
Кристиан Хорнър е бил против развитието на RB21
Снимки: Gettyimages