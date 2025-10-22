Популярни
  Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026

Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026

  • 22 окт 2025 | 12:08
  • 651
  • 0

Ферари има сериозен шанс да разполага с една от най-добрите задвижващи системи във Формула 1 за сезон 2026, когато влизат в сила новите технически правила в световния шампионат. Те ще изискват сериозно увеличение на мощността, която идва от хибридния компонент в задвижващата система - тя се изравнява с това, което ще отдава двигателят с вътрешно горене. Което пък изисква допълнителни подобрения в работата на 1,6-литрови V6 мотори, за които се смята, че нямат кой знае какъв потенциал за развитие.

Но този месец в пресата в Италия изтече информация за новата “революционна” смукателна система на Ферари, която се смята за “супер секретна” и е част от новата цилиндрова глава на двигателя, изработена от иновативна сплав от лети метали.

В Ред Бул планират още подобрения по колата за 2025
В Ред Бул планират още подобрения по колата за 2025

Това решение идва на мястото на друга смела идея за цилиндровата глава, но изработена от стомана, дело на Волф Цимерман, която е била отхвърлена заради притеснения, че няма да е достатъчно издръжлива и надеждна. Цимерман ще си тръгне от Маранело в края на годината, като се очаква, че кариерата му ще продължи в Ауди. Най-вероятно след него ще напусне и дясната му ръка Ларс Шмидт, което ще означава, че техническият директор, който отговаря за задвижващата система Енрико Гуалтиери, ще поеме на ръчно управление отдела, развиващ двигателя с вътрешно горене.

Според италианската версия на motorsport.com, заради загубеното време при избора на новата цилиндрова глава, Ферари е в ролята на догонващ на лидерите в създаването и развитието на новите задвижващи системи Мерцедес и Хонда, но пък разликата не е голяма.

В Макларън са наясно, че драмата от сезон 2007 може да се повтори
В Макларън са наясно, че драмата от сезон 2007 може да се повтори

През април се появи интересна информация, че всички доставчици на задвижващи системи във Формула 1, без Мерцедес, имат сериозни проблеми с новите си мотори и хибридни системи за догодина. Тогава се появиха спекулации, че две от фирмите са “изостанали сериозно” и се предполага, че най-закъсал е проектът на Ред Бул, където се борят със сериозни проблеми с бензиновия мотор.

Бътън коментира напрежението, което притиска Пиастри
Бътън коментира напрежението, което притиска Пиастри
