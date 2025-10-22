Две поредни дати, които са много важни за Ферари

21 и 22 октомври имат важна роля в най-новата история на Ферари във Ферари, като и в двата случая става въпрос за пилоти, които и до днес са любимци на тифозите.

На 21 октомври 2007 година Кими Райконен спечели единствената си световна титла във Формула 1, като нанесе решителния си удар на финала на кампанията - финландецът спечели последното състезание в Бразилия и триумфира с титлата с 1 точка повече от Люис Хамилтън - 110 на 109 точки. Райконен и до днес е последният световен шампион на Ферари във Формула 1.

#OnThisDay in 2006, in São Paulo, after a puncture that had dropped him to the back of the field, Michael Schumacher raced brilliantly to 4th, a fitting end to a stunningly successful #F1 career. He later returned, with Merc, but IMHO he probably shouldn’t have. pic.twitter.com/CmJFbTxsEq — Matt Bishop 🏳️‍🌈 🏁 (@TheBishF1) October 22, 2025

А на 22 октомври 2006 година 7-кратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер записа последното си състезание с Ферари и на мястото му дойде Кими Райконен. В последния кръг за 2006 в Бразилия Шумахер завърши 4-и и в крайното класиране остана втори, на 13 точки зад Фернандо Алонсо, който в този ден взе втората си поредна световна титла във Формула 1. Това трябваше да е краят на кариерата на Михаел във Формула 1, но той се завърна за 2010 година като пилот на Мерцедес. Иначе 22 октомври маркира още едно важно събитие в кариерата на Михаел във Формула 1 - на тази дата през 1995 той отпразнува втората си титла във Формула 1 като пилот на Бенетон - тогава Михаел спечели Гран При на Пасифика и стана най-младият пилот с две поредни световни титли.

Champagne-soaked memories:#OTD 30 years ago, Michael wins the Pacific Grand Prix in Aida which back then makes him the youngest driver ever to win two successive #F1 world championship titles.#KeepFighting #TeamMichael #TeamMSC pic.twitter.com/F7N8BHjtnt — Michael Schumacher (@schumacher) October 22, 2025

Снимки: Gettyimages