Две поредни дати, които са много важни за Ферари

  22 окт 2025 | 14:52
21 и 22 октомври имат важна роля в най-новата история на Ферари във Ферари, като и в двата случая става въпрос за пилоти, които и до днес са любимци на тифозите.

На 21 октомври 2007 година Кими Райконен спечели единствената си световна титла във Формула 1, като нанесе решителния си удар на финала на кампанията - финландецът спечели последното състезание в Бразилия и триумфира с титлата с 1 точка повече от Люис Хамилтън - 110 на 109 точки. Райконен и до днес е последният световен шампион на Ферари във Формула 1.

Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026
Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026

А на 22 октомври 2006 година 7-кратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер записа последното си състезание с Ферари и на мястото му дойде Кими Райконен. В последния кръг за 2006 в Бразилия Шумахер завърши 4-и и в крайното класиране остана втори, на 13 точки зад Фернандо Алонсо, който в този ден взе втората си поредна световна титла във Формула 1. Това трябваше да е краят на кариерата на Михаел във Формула 1, но той се завърна за 2010 година като пилот на Мерцедес. Иначе 22 октомври маркира още едно важно събитие в кариерата на Михаел във Формула 1 - на тази дата през 1995 той отпразнува втората си титла във Формула 1 като пилот на Бенетон - тогава Михаел спечели Гран При на Пасифика и стана най-младият пилот с две поредни световни титли.

Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън
Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън
