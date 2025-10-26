Очаквайте на живо: Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Мексиканската писта „Ерманос Родригес“ приема 20-ия кръг за сезон 2025 във Формула 1, а от полпозишъна в Гран При на Мексико Сити ще потегли един от претендентите за световната титла – Ландо Норис, който ще раздели първата редица с Шарл Леклер.

Ghost Car 👻 Mexico City edition!



Ride onboard with Charles Leclerc as he battles for pole with Lando Norris 🍿#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/lVwCzoWwMt — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Зад тях от втория ред ще потеглят Люис Хамилтън и Джордж Ръсел, а вторият от тримата претенденти за титлата Макс Верстапен ще стартира пети, разделяйки третата редица с Андреа Кими Антонели. Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри ще заеме едва седмото място на стартовата решетка, а зад него топ 10 ще оформят Исак Хаджар, Оливър Беарман и Юки Цунода.

От гледна точка стратегиите почти сигурно ще наблюдаваме състезание с едно спиране в бокса, както традиционно се случва в Мексико. Възможни са всякакви комбинации на гумите, но по-скоро пилотите ще заложат на двете по-меки смеси.

Коя ще е най-подходящата стратегия за Гран При на Мексико Сити?

Състезанието за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира в 22:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages