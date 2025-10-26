Очаквайте на живо: Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Мексиканската писта „Ерманос Родригес“ приема 20-ия кръг за сезон 2025 във Формула 1, а от полпозишъна в Гран При на Мексико Сити ще потегли един от претендентите за световната титла – Ландо Норис, който ще раздели първата редица с Шарл Леклер.
Зад тях от втория ред ще потеглят Люис Хамилтън и Джордж Ръсел, а вторият от тримата претенденти за титлата Макс Верстапен ще стартира пети, разделяйки третата редица с Андреа Кими Антонели. Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри ще заеме едва седмото място на стартовата решетка, а зад него топ 10 ще оформят Исак Хаджар, Оливър Беарман и Юки Цунода.
От гледна точка стратегиите почти сигурно ще наблюдаваме състезание с едно спиране в бокса, както традиционно се случва в Мексико. Възможни са всякакви комбинации на гумите, но по-скоро пилотите ще заложат на двете по-меки смеси.
Коя ще е най-подходящата стратегия за Гран При на Мексико Сити?
Състезанието за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира в 22:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages