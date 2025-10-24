Шарл Леклер най-бърз в пълната с новаци първа тренировка в Мексико

Пилотът на Ферари Шарл Леклер беше най-бърз в пълната с новобранци първа свободна тренировка, с която стартира уикендът за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1.

Монегаскът оглави класирането в края на първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“ с обиколка за 1:18.380, с която той изпревари с 0.107 секунди Андреа Кими Антонели, а тройката с пасив от 0.380 допълни Нико Хюлкенберг от екипа на Заубер. Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри се класира четвърти, изоставайки с 0.404 от Леклер, но австралиецът беше първият пилот, който премина към меките гуми още преди средата на тренировката.

Charles Leclerc is fastest in FP1 👏



Here's our top-three from first practice in Mexico 🇲🇽⤵️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MPgEL6e1FW — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Зад него на петата позиция се нареди вторият пилот на Заубер Габриел Бортолето, а шестото място беше заето от първия от новобранците в сесията Арвид Линдблад, който кара на мястото на Макс Верстапен в Ред Бул. Освен британеца участие в сесията взеха още представителят на домакините Пато О'Уорд (Макларън), Фредерик Вести (Мерцедес), Паул Арон (Алпин), Рио Хиракава (Хаас), Аюму Иваса (Рейсинг Булс), Люк Браунинг (Уилямс), Джак Крауфорд (Астън Мартин) и Антонио Фуоко (Ферари). Те се класираха на последните осем позиции в подреждането и бяха чувствително по-бавни от своите титулярни съотборници.

Въпреки това засилено присъствие на новаци най-голямата неточност в рамките на тренировката беше допусната от един от титулярите, в случая Исак Хаджар. Пилотът на Рейсинг Булс изпусна спирането за 12-ия завой 20 минути преди края на тренировката, но продължи участието си в нея след кратка екскурзия в зоната за сигурност. Такава имаше и за Пиастри в седмия завой малко по-късно.

Hitting reverse! ⏮️



Isack Hadjar bails out down the Turn 12 escape road, but gets his Racing Bulls going again 😮‍💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/aNPHGj2XKH — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Уикендът за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 1:00 часа българско време тази нощ с втората свободна тренировка на „Ерманос Родригес“. В нея ще видим всички титуляри, които пропуснаха първата тренировка, обратно на пистата.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Снимки: Gettyimages