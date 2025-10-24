Шарл Леклер най-бърз в пълната с новаци първа тренировка в Мексико

Пилотът на Ферари Шарл Леклер беше най-бърз в пълната с новобранци първа свободна тренировка, с която стартира уикендът за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1.
Монегаскът оглави класирането в края на първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“ с обиколка за 1:18.380, с която той изпревари с 0.107 секунди Андреа Кими Антонели, а тройката с пасив от 0.380 допълни Нико Хюлкенберг от екипа на Заубер. Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри се класира четвърти, изоставайки с 0.404 от Леклер, но австралиецът беше първият пилот, който премина към меките гуми още преди средата на тренировката.
Зад него на петата позиция се нареди вторият пилот на Заубер Габриел Бортолето, а шестото място беше заето от първия от новобранците в сесията Арвид Линдблад, който кара на мястото на Макс Верстапен в Ред Бул. Освен британеца участие в сесията взеха още представителят на домакините Пато О'Уорд (Макларън), Фредерик Вести (Мерцедес), Паул Арон (Алпин), Рио Хиракава (Хаас), Аюму Иваса (Рейсинг Булс), Люк Браунинг (Уилямс), Джак Крауфорд (Астън Мартин) и Антонио Фуоко (Ферари). Те се класираха на последните осем позиции в подреждането и бяха чувствително по-бавни от своите титулярни съотборници.
Въпреки това засилено присъствие на новаци най-голямата неточност в рамките на тренировката беше допусната от един от титулярите, в случая Исак Хаджар. Пилотът на Рейсинг Булс изпусна спирането за 12-ия завой 20 минути преди края на тренировката, но продължи участието си в нея след кратка екскурзия в зоната за сигурност. Такава имаше и за Пиастри в седмия завой малко по-късно.
Уикендът за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 1:00 часа българско време тази нощ с втората свободна тренировка на „Ерманос Родригес“. В нея ще видим всички титуляри, които пропуснаха първата тренировка, обратно на пистата.
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages