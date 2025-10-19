Популярни
  Интер
  2. Интер
  Киву: Тези момчета заслужават всички похвали

  • 19 окт 2025 | 08:22
  • 801
  • 0
Кристиан Киву потвърди, че през този сезон Интер се опитва да прилага висока преса, но призна, че за победата над Рома с 1:0 отборът е трябвало също така и да промени подхода си.

„Тези момчета заслужават всички похвали, тъй като оставиха разочарованието зад гърба си, приеха предизвикателството след миналия сезон и искат да докажат, че могат да се състезават във всеки турнир“, заяви Киву.

Интер прекърши Рома с ранен гол и излезе начело в Серия "А"
„Гордея се с начина, по който работят и как се подготвят психически за определени мачове. Те знаят как да страдат, готови са да се предизвикват и намират правилното смирение в тези ситуации. След паузата за националните отбори винаги е неизвестно, тъй като много играчи пътуват и играят, и не ги виждаш за дълго“, добави той.

Интер демонстрира висока преса, за да създаде проблеми на защитата на Рома, което е една от най-големите тактически промени, които Киву въведе след ерата на Симоне Индзаги.

„Опитваме се да го правим, но невинаги се получава. Имахме само една обща тренировка преди този мач, а Рома може да създаде проблеми с крилата си, които разтеглят защитата и създават пространство между линиите за Дибала“, допълни Киву.

Сега Интер се изравни с Наполи и Рома на върха в класирането на Серия А с по 15 точки. Ювентус може да се присъедини към тях утре, а Милан има шанс да изпревари всички, ако победи Фиорентина. Следващата седмица предстои сблъсъкът между Наполи и Интер на стадион „Диего Армандо Марадона“. Именно тези два отбора си оспорваха до последно титлата в Серия "А" през миналия сезон.

