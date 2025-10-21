Компани: Няма много по-добри места за работа от Байерн, мачът с Брюж ще е по-специален за мен

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на Брюж в мач от 3-тия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Всичко при баварците изглежда перфектно дотук, като тимът натрупа цели 11 поредни победи във всички турнири, откъсна се на върха в Бундеслигата, а самият треньор днес продължи договора си с клуба до 2029 г.

Компани сподели дали е бил изненадан от решението на Байерн за удължаването на контракта му: “Не мислех за момента; бях прекалено зает с подготовката за мачовете. Тогава дойде предложението и единственото ми искане беше да не се превръща в голяма тема и да можем бързо да се фокусираме върху следващия мач. Вероятно това изненада вас журналистите повече от мен. За мен беше важно да няма големи дискусии, спекулации, а само бърз и ясен отговор.

Лично за мен всичко в Мюнхен е наред; не е трудно да се чувстваш комфортно тук със семейството си. Всичко това помогна. Но и работната ми среда е много здравословна – и исках да запазя това спокойствие. Когато пристигам сутрин и трябва да си върша работата, все още имам добра работна среда, дори и след загуби. Няма много по-добри места от Байерн (Мюнхен)“.

Белгийският наставник на баварците сподели и какво означава за него да срещне тим от родината си като Брюж: “Играем срещу белгийски отбор, но аз играх за Андерлехт през цялото си младежко развитие. Така че, от една страна, това остава голямо съперничество, но от друга страна, познавам играчи от националния отбор и от Англия. Също и треньора Ники Хайен; това е много специална история. Изпитвам чувство на съперничество – oще от 6-годишен. Брюж са трудолюбив отбор, опасни са и постигат добри резултати в Европа, уважавам ги много. Но в крайна сметка, Байерн е решаващият фактор за мен, а това, че ще срещнем белгийски тим, е по-малко специално за играчите, отколкото за мен“.

Припомнена бе и неприятна случка от 2021 г., когато Компани, който тогава водеше Андерлехт, бе обиждан на расистка основа от фенове на Брюж: „Това е много труден въпрос. Бях капитан на националния отбор и играх за него в продължение на 17 години. А после отиваш на едно място и теб и твоя екип ви наричат „кафяви маймуни“ – това не е лесно. Не знам как да го кажа в момента – мисля само за мача, а не за това. След този мач останах без думи и четири години по-късно все още съм без думи. Но сега съм фокусиран само върху утрешния мач и мотивацията да го изиграя, както и върху противниците, които нямат нищо общо с този инцидент“.

Треньорът на Байерн коментира и победната серия на тима от 11 поредни срещи: „Никога не трябва да подценявате противника си; винаги трябва да имате качество в отбора си, за да постигнете такъв успех. Победата е нещо като награда, която печелите. И когато си спомним няколкото пъти, в които сме загубили, и колко силно е било чувството към противника тогава, не искаме да им даваме това чувство на победа. Може да се случи да загубим, но никога не трябва да даваме нищо безплатно“.

Компани обяви още, че Серж Гнабри и Йосип Станишич няма да са на разположение за мача утре.