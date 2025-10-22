Загубата от ПСВ е най-тежката за Наполи в Европа, както и в кариерата на Конте

Разгромното поражение на Наполи с 2:6 от ПСВ Айндховен донесе антирекорди както в клубната история, така и в кариерата на наставника Антонио Конте.

ПСВ Айндховен заби шест звучни шамара на шампиона на Италия

За първи път от декември 1997 година насам “партенопеите” допуснаха шест гола в свой официален мач, като предишният случай беше загубата с 3:6 от Сампдория в Серия "А". Освен това снощният мач постави прецедент в клубната история, защото досега Наполи никога не беше получавал шест попадения в свой двубой в евротурнирите. Същото се отнася и за Конте, който никога досега не беше допускал шест попадения в един мач като треньор. Въпреки това вчерашното поражение затвърди тенденцията на италианския специалист да изпитва затруднения в Шампионската лига, в която има общо 16 победи, 14 равенства и 15 загуби.

6 - #Napoli have conceded six goals for the first time in European competition; overall, they suffered at least six goals in a single match for the first time since December 21st, 1997 (3-6 against Sampdoria in Serie A). Rumor.#PSVNapoli #UCL pic.twitter.com/wHSjZx8uwe — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 21, 2025

От друга страна, ПСВ се превърна в първия нидерландски клуб с поне 6 гола в среща от ШЛ / КЕШ от октомври 1979 година насам, когато Аякс громи Омония (Никозия) с 10:0. Три от попаденията на “филипсите” бяха с удари от извън наказателното поле и така те имат общо 10 подобни гола в турнира от началото на сезон 2023/24 насам, като са номер 1 в това отношение заедно с Борусия (Дортмунд). При атаката за гола на Денис Ман в 80-ата минута пък тимът осъществи цели 46 подавания, което е рекорд в ШЛ от сезон 2003/04 насам.

6 - @PSV are the first Dutch side to score 6+ goals in a single UEFA Champions League/European Cup game since Ajax in October 1979 (10-0 v Omonia Nicosia). Playground. pic.twitter.com/VX6pt4GMPQ — OptaJohan (@OptaJohan) October 21, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages