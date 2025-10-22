ПСВ Айндховен заби шест звучни шамара на шампиона на Италия

ПСВ Айндховен записа една от най-големите си победи в Шампионската лига, след като се наложи с 6:2 в домакинството си на Наполи от 3-тия кръг на основната фаза на турнира. "Филипсите" направиха за смях шампиона на Италия, който ще се прибере с подвита опашка към Апенините след този мач. Успехът на домакините можеше да е дори още по-голям, но още един техен гол бе отменен заради засада. Скот Мактоминей откри резултата в 31-вата минута, като той бе автор и на втория гол за гостите в 86-ата минута. За домакините пък първо Алесандро Бонджорно си отбеляза автогол в 35-тата минута, а освен него се разписаха и Исмаил Сайбари (38'), Денис Ман (54' и 80'), Рикардо Пепи (87') и Кухаиб Дриуеш (89').

Първото полувреме бе доста равностойно и не предвещанаше подобно развитие на нещата. В 20-ата минута гол на Сайбари бе отменен заради засада.

В 31-вата минута пък Наполи откри резултата с гол на Мактоминей с глава.

Реакцията на ПСВ обаче бе светкавична. Първо в 35-тата минута остро центриране пред Милинкович-Савич накара Бонджорно да сгреши и да прати топката в собствената си врата. В 38-ата минута пък Сайбари се разписа с глава, правейки пълен обрат за 2:1.

6 - @PSV are the first Dutch side to score 6+ goals in a single UEFA Champions League/European Cup game since Ajax in October 1979 (10-0 v Omonia Nicosia). Playground. pic.twitter.com/VX6pt4GMPQ — OptaJohan (@OptaJohan) October 21, 2025

През второто полувреме домакините доминираха и в 54-тата минута вкараха трети гол. Разсичащ пас намери Мауро Жуниор в наказателното поле, той подаде за Денис Ман, който отблизо бе точен.

Отново Денис Ман бе автор и на четвъртия гол за своя тим в 80-ата минута със страхотен далечен удар.

Скот Мактоминей върна един гол за Наполи в 85-ата минута с глава след корнер.

Това обаче явно ядоса нидерландците, които нанесоха нови два шамара на своя съперник. В 87-ата минута Кухаиб Дриуеш бе изведен на скорост, породължи към Рикардо Пепи, който отблизо вкара за 5:2.

Крайното 6:2 оформи Кухаиб Дриуеш след пробив и мощен шут под гредата в 89-ата минута.

За този резултат спомогна и фактът, че Наполи остана с 10 души на терена в 76-ата минута, когато Лоренцо Лука получи директен червен картон.

Така ПСВ Айндховен записа първа победа в турнира и излезе на 11-ото място с 4 спечелени точки. Наполи пък се намира на 22-рата позиция с 3 точки до момента.

Снимки: Gettyimages