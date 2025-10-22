Петер Бош: Труден старт, но прекрасен завършек

Старши треньорът на ПСВ Айндховен Петер Бош, смята, че нидерланският отбор е продължил възходящата линия в представянето си при победата над гостуващия Наполи с 6:2 в Шампионската лига по футбол. Неговите възпитаници постигнаха трети пореден успех във всички състезания, а нямат поражение вече в шест последователни мача от средата на септември насам.

"Труден старт, но прекрасен завършек. Те ни натиснаха в началото и може би логично получихме гол. Разбрахме, че трябва да променим нещо, ако искаме да имаме шанс. Започнахме да играем футбол и нещата се получиха. Когато обърнахме резултата, стана по-лесно, всичко потръгна. Смените също се получиха. Мисля, че в последните седмици се представяме все по-добре. Израстване, постоянно. Малко като във Формула 1. Не можеш да станеш световен шампион, ако не развиваш непрекъснато колата си. Смятам, че вървим в правилната посока. Показахме, че можем да бъдем конкурентни на това най-високо клубно ниво, заяви Бош.

"В Шампионската лига малките детайли често са решаващи, дори и късметът. Когато Йерди (Шоутен) отне топката преди втория ни гол например, Наполи имаше трима футболисти пред вратата си. Понякога такава ситуация се развива срещу теб, но този път се обърна в наша полза", каза още той.

Румънският нападател Денис Ман, който се разписа два пъти, беше много щастлив.

"Невероятно е. Мисля, че това беше един от най-добрите мачове в живота ми. Заслужено победихме и сме много щастливи. Знаехме, че Наполи е много добър отбор, бяхме наясно, че ни чака изключително труден мач. Допуснахме попадение, но много бързо отвърнахме и вкарахме два. След това заиграхме по-добре и по-добре. Когато срещаш силни отбори, те играят футбол и ти оставят пространства. Това ти дава шанс, особено когато имаш няколко футболисти със страхотни качества, които могат да създадат възможности и от нищото", коментира Ман.

Снимки: Imago