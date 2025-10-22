Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ПСВ Айндховен
  Конте: Не трябва да се отчайваме

Конте: Не трябва да се отчайваме

  • 22 окт 2025 | 01:42
  • 275
  • 0

Треньорът на Наполи Антонио Конте трудно преглътна загубата с 2:6 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига. Това беше първият път, в който воден от него отбор допуска шест гола в един мач. Въпреки това наставникът заяви, че отборът не трябва да се отчайва след това поражение, а трябва да гледа напред.

„Със сигурност има разочарование, но тези ситуации никога не са случайни. Трябва да се справим добре и да извлечем максимума от случилото се тази вечер, за да променим курса. Миналия сезон спечелихме Скудетото по изключителен, невероятен начин, разполагайки с малко играчи, като всеки надхвърли възможностите си. Имахме страхотно единство и солидност. Неизбежно, играейки в Европа и добавяйки много нови футболисти, които според мен бяха твърде много, защото девет нови лица в една съблекалня не е малко. Бяхме принудени да го направим.“

ПСВ Айндховен заби шест звучни шамара на шампиона на Италия
ПСВ Айндховен заби шест звучни шамара на шампиона на Италия

Наполи страда от криза с контузени, като липсват Расмус Хойлунд, Станислав Лоботка, Амир Рахмани и Ромелу Лукаку, но въпреки това никой не е очаквал тимът да изпитва трудности в такава степен.

„Това е нивото. Това е нивото на Шампионската лига. Не можем да се оплакваме. Има много работа за вършене, но знаем, че този сезон ще бъде истинска борба, така че трябва да сме готови да положим тези усилия. Виждам тези играчи всеки ден и когато се опитвам да успокоя нещата, не търся извинения. Това е, защото виждам неща, които ми подсказват, че това ще бъде сложна кампания. Не трябва да се отчайваме, всички трябва да се опитаме да пресъздадем алхимията, която имахме миналия сезон, макар да знаем, че в отбора има девет нови лица. Нужно е време, за да се създаде тази връзка“, допълни специалистът.

Отборът загуби четири от последните си седем официални мача, като е допуснал 15 гола и е отбелязал 10, без да запише суха мрежа от 30 август насам.

„Когато казах, че това е нивото, не това е същината. Бяхме принудени да излезем на пазара, защото миналия сезон имахме много ограничен състав, който се справи отлично, за да спечели Скудетото. Добавихме девет нови играчи, нужни са време и търпение. Старата гвардия, която постигна фурор миналия сезон, трябва да се справи добре и да предизвика себе си, а това включва и мен. Това е изграждането на втория сезон, направихме го всички заедно, така че трябва да поемем отговорност. Аз поемам своя дял от отговорността, но ако от предсезонната подготовка казвам, че ще бъде трудно, не съм се опитвал да търся алибита или да изглеждам недоволен. Знам, че името ми се използва, за да се създават полемики със седмици. Опитвам се да бъда възможно най-честен и да си върша работата по най-добрия начин. Трябва да преоткрием физическата и психическата енергия, която ни позволи да направим нещо изключително миналия сезон, като позволим на новите играчи да влязат в механизма на този отбор, не само на терена, но и в съблекалнята“, каза още Конте.

Снимки: Gettyimages

