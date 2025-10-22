Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Словесна престрелка между Конте и пренебрегван играч на Наполи след унизителната загуба

Словесна престрелка между Конте и пренебрегван играч на Наполи след унизителната загуба

  • 22 окт 2025 | 16:35
  • 312
  • 0

Крилото на Наполи Ноа Ланг публично изрази желанието си да получава повече игрово време под ръководството на Антонио Конте. Откакто се присъедини към италианския шампион през лятото, нидерландският национал има едва 110 минути във всички турнири.

Конте: Не трябва да се отчайваме
Конте: Не трябва да се отчайваме

“Всеки футболист иска да играе. По-добре да не казвам нищо, не знам какво друго да направя. Подписал съм договор с клуба, така че трябва да приема ситуацията, нямам друг избор. Говорил съм с Конте веднъж, но сега мачът е по-важен. Представянето ни беше позорно и просто бяхме надиграни”, коментира Ланг пред Ziggo Sport след снощната унизителна загуба с 2:6 от бившия му тим ПСВ Айндховен в Шампионската лига.

Тези думи обаче не се харесаха на Конте, който беше попитан по темата от същата медия. “Ланг прекара цялата предсезонна подготовка с нас и изигра няколко мача, но в нито един от тях не беше титуляр. Отново казвам, че трябва да говорим за отбора, а не за отделни играчи, защото това би било вредно. Ноа трябва да работи и ще играе, когато аз реша. В противен случай ще стои на пейката”, отговори наставникът на Наполи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 365
  • 0
Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

  • 22 окт 2025 | 15:11
  • 873
  • 13
Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

  • 22 окт 2025 | 14:48
  • 2943
  • 2
Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

  • 22 окт 2025 | 14:23
  • 1340
  • 0
От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

  • 22 окт 2025 | 14:21
  • 577
  • 0
Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

  • 22 окт 2025 | 13:50
  • 4182
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 16509
  • 13
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 17676
  • 22
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 21408
  • 25
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 10904
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 478685
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 8464
  • 13