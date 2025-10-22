Словесна престрелка между Конте и пренебрегван играч на Наполи след унизителната загуба

Крилото на Наполи Ноа Ланг публично изрази желанието си да получава повече игрово време под ръководството на Антонио Конте. Откакто се присъедини към италианския шампион през лятото, нидерландският национал има едва 110 минути във всички турнири.
“Всеки футболист иска да играе. По-добре да не казвам нищо, не знам какво друго да направя. Подписал съм договор с клуба, така че трябва да приема ситуацията, нямам друг избор. Говорил съм с Конте веднъж, но сега мачът е по-важен. Представянето ни беше позорно и просто бяхме надиграни”, коментира Ланг пред Ziggo Sport след снощната унизителна загуба с 2:6 от бившия му тим ПСВ Айндховен в Шампионската лига.
Тези думи обаче не се харесаха на Конте, който беше попитан по темата от същата медия. “Ланг прекара цялата предсезонна подготовка с нас и изигра няколко мача, но в нито един от тях не беше титуляр. Отново казвам, че трябва да говорим за отбора, а не за отделни играчи, защото това би било вредно. Ноа трябва да работи и ще играе, когато аз реша. В противен случай ще стои на пейката”, отговори наставникът на Наполи.
