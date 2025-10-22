В Аржентина: Колапинто остава в Алпин и догодина

Франко Колапинто ще остане титуляр в Алпин във Формула 1 и догодина, твърдят различни източници в Аржентина, като има очаквания, че новината ще бъде официално съобщена още този състезателен уикенд в Мексико.

Колапинто смени Джак Дуън от “Имола” като съотборник на Пиер Гасли, без обаче да има промяна в представянето на втората кола на тима. А в Остин Колапинто създаде сериозен скандал в тима, след като не изпълни заповедта от бокса да не атакува Гасли, но той го направи и дръпна напред в битката за 17-ото място.

“В Алпин са планирали официално да потвърдят Колапинто за догодина - обясни аржентинският журналист Леонардо Регейра. - Това би трябвало да се случи този уикенд в Мексико Сити, но дори и да не стане, е въпрос на време Алпин да заложи твърдо на Колапинто.

“Възможно е обявяването на Колапинто да стане в хода на медия деня в четвъртък, но това са вече спекулации, които няма как да бъдат потвърдени, защото има хора, които твърдят, че още в сряда вечер местно време Алпин ще потвърди Франко.”

Веднага, след като гръмна скандалът със заповедите от бокса в Алпин в Остин, няколко анализатори обясниха, че Колапинто е решил да се противопостави така открито на шефовете си по една причина - спонсорите от Аржентина, които са му гарантирали мястото в тима за догодина, вече са се разбрали с Бриаторе и той е одобрил плана им.

