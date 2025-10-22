Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  В Аржентина: Колапинто остава в Алпин и догодина

В Аржентина: Колапинто остава в Алпин и догодина

  • 22 окт 2025 | 13:45
  • 359
  • 0

Франко Колапинто ще остане титуляр в Алпин във Формула 1 и догодина, твърдят различни източници в Аржентина, като има очаквания, че новината ще бъде официално съобщена още този състезателен уикенд в Мексико.

Колапинто смени Джак Дуън от “Имола” като съотборник на Пиер Гасли, без обаче да има промяна в представянето на втората кола на тима. А в Остин Колапинто създаде сериозен скандал в тима, след като не изпълни заповедта от бокса да не атакува Гасли, но той го направи и дръпна напред в битката за 17-ото място.

Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026
Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026

“В Алпин са планирали официално да потвърдят Колапинто за догодина - обясни аржентинският журналист Леонардо Регейра. - Това би трябвало да се случи този уикенд в Мексико Сити, но дори и да не стане, е въпрос на време Алпин да заложи твърдо на Колапинто.

“Възможно е обявяването на Колапинто да стане в хода на медия деня в четвъртък, но това са вече спекулации, които няма как да бъдат потвърдени, защото има хора, които твърдят, че още в сряда вечер местно време Алпин ще потвърди Франко.”

Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън
Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън

Веднага, след като гръмна скандалът със заповедите от бокса в Алпин в Остин, няколко анализатори обясниха, че Колапинто е решил да се противопостави така открито на шефовете си по една причина - спонсорите от Аржентина, които са му гарантирали мястото в тима за догодина, вече са се разбрали с Бриаторе и той е одобрил плана им.

Кристиан Хорнър е бил против развитието на RB21
Кристиан Хорнър е бил против развитието на RB21
Снимки: Gettyimages

