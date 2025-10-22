Популярни
Бортолето иска да е съотборник на Верстапен, но не във Формула 1

  • 22 окт 2025 | 13:04
Дебютантът на Заубер във Формула 1 Габриел Бортолето обяви, че няма търпение да е съотборник на Макс Верстапен, но в състезание за издръжливост и по някое време в бъдещето. Бразилецът коментира тази възможност след успешния дебют на Верстапен в GT3 на Северната дъга на “Нюрбургринг” в края на септември. Двамата с Крис Лълам записаха първата си победа в германския шампионат NLS с Ферари 296 GT3.

“Не съм изненадан от победата и успешния дебют на Макс в GT състезанията - обясни Бортолето преди началото на състезателния уикенд в Мексико Сити. - Той побеждава във Формула 1, защо да не печели и с GT автомобили? Да, това са различни категории, но мисля, че той вече подобри неофициалния рекорд на Северната дъга. Очаквах да се представи добре в състезанието и стана точно така.

“Не само той, но и неговият съотборник - моят добър приятел Крис Лълам, който се справя отлично с прехода от сим състезания към реални надпревари.

“Разбира се, че бил искала да съм съотборник на Верстапен, определено искам да се пробвам в състезанията за издръжливост, но по-нататък, не сега. Първо искам дълга и успешна кариера във Формула 1, но един ден бих искал да деля една кола с Макс и може би Фернандо Алфонсо. Това ще е страхотно изживяване.”

Снимки: Gettyimages

