В Макларън са наясно, че драмата от сезон 2007 може да се повтори

В Макларън са наясно, че има реален риск на финала на битката за титлата във Формула 1 да се повтори драмата от сезон 2007, когато противопоставянето между Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън помогна на Кими Райконен да триумфира в края на кампанията. Това призна главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун, който призна, че този вариант е реален, с оглед на завръщането на Макс Верстапен в челото.

Пред 18 години дебютантът на Макларън Люис Хамилтън се бореше за първата си световна титла срещу действащият световен шампион Фернандо Алонсо, който в хода на сезона установи, че не е №1 в тима, както е вярвал след уговорката му с Рон Денис. А тимът се разцепи на две след изпълненията в Унгария, където Алонсо демонстрира, че не приема това разпределение на силите.

An intra-team battle at McLaren gave a rival driver the opportunity to steal the Drivers' title, and Kimi took it 👀



While the world focused on McLaren pair Alonso and Hamilton, Raikkonen drove a perfect race to beat both drivers by a single point 🏆#F1 pic.twitter.com/df5NLlTSgD — Formula 1 (@F1) October 21, 2025

Мартин Брандъл посочи предимството на Макларън пред Верстапен

Тази година битката между Оскар Пиастри и Ландо Норис дава реален шанс на Верстапен за пета поредна титла - преди пет кръга световният шампион беше на 104 точки от Оскар, а сега разликата е 40, като Макс спечели три победи в последните 4 състезания. А от Макларън потвърдиха, че в тима няма да има първи и втори пилот за последните надпревари.

“Това е рискът, нали? Ако имаш двама пилоти, които се борят за титлата като през 2007, когато те бяха равни по точки и накрая Кими ги победи с малко - обясни Зак Браун. - Но това е начинът, по който се състезава Макларън. Ние искаме да имаме двама пилоти, които могат да спечелят световната титла. Наясно сме, че има риск като през 2007, но ние сме наясно с това и сме подготвени за развитието на ситуацията.”

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

Пирели продължава с експериментите и в Мексико

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages