В Макларън са наясно, че драмата от сезон 2007 може да се повтори

  • 22 окт 2025 | 10:14
  • 350
  • 0

В Макларън са наясно, че има реален риск на финала на битката за титлата във Формула 1 да се повтори драмата от сезон 2007, когато противопоставянето между Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън помогна на Кими Райконен да триумфира в края на кампанията. Това призна главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун, който призна, че този вариант е реален, с оглед на завръщането на Макс Верстапен в челото.

Пред 18 години дебютантът на Макларън Люис Хамилтън се бореше за първата си световна титла срещу действащият световен шампион Фернандо Алонсо, който в хода на сезона установи, че не е №1 в тима, както е вярвал след уговорката му с Рон Денис. А тимът се разцепи на две след изпълненията в Унгария, където Алонсо демонстрира, че не приема това разпределение на силите.

Мартин Брандъл посочи предимството на Макларън пред Верстапен
Мартин Брандъл посочи предимството на Макларън пред Верстапен

Тази година битката между Оскар Пиастри и Ландо Норис дава реален шанс на Верстапен за пета поредна титла - преди пет кръга световният шампион беше на 104 точки от Оскар, а сега разликата е 40, като Макс спечели три победи в последните 4 състезания. А от Макларън потвърдиха, че в тима няма да има първи и втори пилот за последните надпревари.

“Това е рискът, нали? Ако имаш двама пилоти, които се борят за титлата като през 2007, когато те бяха равни по точки и накрая Кими ги победи с малко - обясни Зак Браун. - Но това е начинът, по който се състезава Макларън. Ние искаме да имаме двама пилоти, които могат да спечелят световната титла. Наясно сме, че има риск като през 2007, но ние сме наясно с това и сме подготвени за развитието на ситуацията.”

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?
Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?
 Пирели продължава с експериментите и в Мексико
Пирели продължава с експериментите и в Мексико
Снимки: Gettyimages

