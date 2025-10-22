Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Ред Бул планират още подобрения по колата за 2025

В Ред Бул планират още подобрения по колата за 2025

  • 22 окт 2025 | 11:33
  • 370
  • 0

Ред Бул планира поне още едно сериозно подобрение по колата си за сезон 2025 във Формула 1 RB21. Това обяви съветникът на тима доктор Хелмут Марко, който вече е уверен, че Макс Верстапен ще спечели петата си поредна титла този сезон.

Настоящият световен шампион спечели три победи и две втори места в последните пет стартове, като вече е само на 40 точки зад лидера Оскар Пиастри.

В Макларън са наясно, че драмата от сезон 2007 може да се повтори
В Макларън са наясно, че драмата от сезон 2007 може да се повтори

“В момента атмосферата в тима е страхотна - обясни доктор Марко пред австрийската телевизия OE24. - Но Леклер много ни помогна в Остин. Виждате, че на Макларън вече не им е толкова лесно. Пиастри също имаше проблеми в Остин, надявам се, че това ще продължи така.

“Ако в Мексико наистина вали, както се очаква, то това ще е идеално за Верстапен, това ще е неговото време. А що се отнася до развитието на колата до края на сезона - имаме още един коз, който крием в ръкава си, не сме приключили с развитието. Но не знам кога точно ще се появи тази новост на колата.”

В петък дъждът може да изненада пилотите в Мексико Сити
В петък дъждът може да изненада пилотите в Мексико Сити
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пато О'Уорд сменя Ландо Норис в петък в Мексико

Пато О'Уорд сменя Ландо Норис в петък в Мексико

  • 21 окт 2025 | 20:41
  • 2184
  • 0
Мексиканец ще е съотборник на Никола Цолов във Формула 2

Мексиканец ще е съотборник на Никола Цолов във Формула 2

  • 21 окт 2025 | 19:54
  • 9649
  • 4
Мартин Брандъл посочи предимството на Макларън пред Верстапен

Мартин Брандъл посочи предимството на Макларън пред Верстапен

  • 21 окт 2025 | 19:39
  • 3261
  • 1
Алпин връща много бърз португалец в Льо Ман

Алпин връща много бърз португалец в Льо Ман

  • 21 окт 2025 | 19:15
  • 961
  • 0
Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2

Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2

  • 21 окт 2025 | 18:53
  • 880
  • 0
Танак остава в битката за титлата със старата кола

Танак остава в битката за титлата със старата кола

  • 21 окт 2025 | 18:24
  • 1190
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 9090
  • 13
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 4620
  • 12
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 4570
  • 15
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476485
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5478
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5237
  • 3