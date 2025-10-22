В Ред Бул планират още подобрения по колата за 2025

Ред Бул планира поне още едно сериозно подобрение по колата си за сезон 2025 във Формула 1 RB21. Това обяви съветникът на тима доктор Хелмут Марко, който вече е уверен, че Макс Верстапен ще спечели петата си поредна титла този сезон.

Настоящият световен шампион спечели три победи и две втори места в последните пет стартове, като вече е само на 40 точки зад лидера Оскар Пиастри.

“В момента атмосферата в тима е страхотна - обясни доктор Марко пред австрийската телевизия OE24. - Но Леклер много ни помогна в Остин. Виждате, че на Макларън вече не им е толкова лесно. Пиастри също имаше проблеми в Остин, надявам се, че това ще продължи така.

“Ако в Мексико наистина вали, както се очаква, то това ще е идеално за Верстапен, това ще е неговото време. А що се отнася до развитието на колата до края на сезона - имаме още един коз, който крием в ръкава си, не сме приключили с развитието. Но не знам кога точно ще се появи тази новост на колата.”

