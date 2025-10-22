Бътън коментира напрежението, което притиска Пиастри

Представянето на лидера в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри, което гледаме в последните 4 състезания може да се окаже само началото на опасен срив. За това предупреди световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън.

След като спечели Гран При на Нидерландия Пиастри имаше 104 точки аванс пред Макс Верстапен, както и 34 пункта преднина пред съотборника си в Макларън Ландо Норис. Но след това последва спад във формата му - австралиецът катастрофира в квалификацията и състезанието в Азербайджан, а в САЩ също записа слабо представяне и преди Мексико Пиастри води с 40 точки пред Верстапен и с 12 пред Норис.

Who else remembers this elbows-out battle between Max and Lando last season in Mexico City? ⚔️👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/g9QSP6Dg6x — Formula 1 (@F1) October 21, 2025

В Макларън са наясно, че драмата от сезон 2007 може да се повтори

“Ясно е, че колата на Оскар не работи така, както иска той - обясни Бътън. - Той не е забравил да пилотира и със сигурност той ще се запита: “Защо не мога да карам колата си така, както това прави съотборникът ми и както можех да го правя по-рано този сезон?

“Напрежението расте и нещата започват да се объркват. А когато се допусне грешка, макар и малка, в настройването на колата, то след това е трудно да се върнеш на правия път и да прогресираш.

Мартин Брандъл посочи предимството на Макларън пред Верстапен

“В такива моменти е важно да работиш с правилните хора. Проблемите на Оскар са в главата му, той е много интелигентен, но явно е поставен под огромно напрежение и трябва да позволи да му помогнат.

“Първоначално пилотът си казва: “Аз знам всичко, как тези хора могат да ми помогнат? Аз съм пилотът, аз се боря за световната титла, но не става въпрос за това, а за работата по колата, там има най-голям потенциал за развитие и подобрение. Това напрежение се появява, когато се бориш за световната титла, преди това - не.”

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages